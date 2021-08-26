Prenses Diana’nın filminden ilk afiş

Prenses Diana'nın hayatı bir kez daha filme çekiliyor.

Britanya Kraliyet ailesinde en çok konuşulan isimlerden olan Prenses Diana’nın hayatı bir kez daha filme çekiliyor.

Kristen Stewart’ın Prenses Diana’yı canlandırdığı biyografik film Spencer’da ilk afiş yayınlandı.

Alacakaranlık serisinin yıldızı Kristen Stewart, bu kez Prenses Diana olarak seyirci karşısına çıkacak. “Her peri masalı bir gün sona erer” notuyla, Spencer adlı filmden ilk afiş paylaşıldı. 5 Kasım’da gösterime girecek olan film, Prenses Diana’nın Prens Charles ile evliliğine ve boşanmasına odaklanıyor.

Kraliyet ikilisi, 15 yıllık evliliğin ardından Ağustos 1996’da boşanmıştı.

İLK AFİŞ

Dün yayınlanan ilk afişte, Stewart bir balo elbisesi içinde, yere çömelmiş ağlama pozisyonunda görülüyor. Yüzünü göremesek de, Diana’nın Galler Prensesi olarak yaşadığı süre boyunca yaşadığı özel mücadeleleri ve kalp acılarını bilen herkes için görüntü çarpıcı nitelikte.

“MASAL TEPETAKLAK OLDU”

“Hepimiz, en azından benim kuşağım, bir peri masalının ne olduğunu okuyup anlayarak büyüdük. Genellikle prens gelir ve prensesi bulur, onu karısı olmaya davet eder ve sonunda prenses kraliçe olur. Masal budur” diyen filmin yönetmeni Pablo Larraín, Deadline’a verdiği röportajda, “Ama biri kraliçe olmamaya karar verip de ‘Gidip kendim olacağım’ derse, bu büyük bir karardır. Peri masalı tepetaklak olur. Buna her zaman çok şaşırdım ve bunu yapmanın çok zor olduğunu düşündüm. Filmin kalbi budur” demişti.

“GÜNÜMÜZÜN EN MÜKEMMEL OYUNCULARINDAN BİRİ”

Filmde Kristen Stewart’ın Prenses Diana’yı canlandıracağı, Haziran 2020’de duyuruldu. Yönetmen Pablo Larraín, o dönemde verdiği röportajda, 31 yaşındaki oyuncunun “günümüzün en mükemmel oyuncularınan biri” olduğunu söylemişti.

NEDEN KRISTEN STEWART?

Yönetmen, “Bu filmi yapmak için çok önemli bir şeye ihtiyacınız var ki, o da gizemdir. Kristen birçok şey olabilir; çok gizemli, çok kırılgan ve nihayetinde çok güçlü de olabilir, ihtiyacımız olan da bu. Bunların kombinasyonu. Tüm bu unsurlar bana onu düşündürdü” demişti.

Gerçek hayattaki olaylara dayandırılan film, adını Diana’nın evlenmeden önceki soyadından alıyor. Diana, Aralık 1991’de, Prens Charles ile birlikte, Kraliçe II. Elizabeth’in İngiltere’nin Sandringham kentindeki konutlarından birinde kraliyet ailesiyle bir Noel tatili geçirdiklerinde kararını veriyor. O hafta sonu, çok fazla ilişki kargaşasının ardından kocasından ayrılma kararı alıyor. İkili, 15 yıllık evlilikten sonra Ağustos 1996’da boşanıyor.

Pablo Larraín, Haziran 2020’de Deadline’a verdiği röportajda, “Kimlik ve bir kadının kraliçe olmak yerine başka biri olmaya nasıl karar verdiği hakkında bir hikayeye girmek istedik. Diana, Charles’la tanışmadan önceki kadın olmak istiyor” demişti.