Prenses Kate, Aziz Patrick Günü’nde Yeşil Giydi

KATE’İN BAYRAM KUTLAMASI

Galler Prensesi Kate, bugün düzenlenen İrlanda Muhafızları’nın Aziz Patrick Günü geçit törenine katıldı. Bayrama özel olarak yeşil bir kıyafet tercih eden Kate, etkinlik sırasında geleneksel bir yonca aldı. 43 yaşındaki Prenses, kanser tedavisinin ardından bu önemli etkinliğe tek başına görkemli bir dönüş yaptı ve daha sonra askerlere içki ısmarlamak üzere bara para bıraktı.

ASKERLERİ DENETLERKEN

Londra’nın merkezindeki Wellington Kışlası’na geldiğinde, Kate, askerleri denetledi ve onlardan geleneksel yonca dalları takdim edildi. Bu yoncayı, önceden takmakta olduğu yonca şeklindeki rozete ekleyerek ceketinin yakasına iliştirdi. Törende özel bir an yaşandı; Prenses, alayın resmi maskotu olan sevimli İrlanda Kurt Köpeği Turlough’u sevmek için eğildi. Eşi Prens William’dan görevi devralan Kate, geçen yıl kanser tedavisi nedeniyle bu önemli yıllık etkinliğe katılamamıştı.

ŞIK GÖRÜNÜMÜ

Yeni görevine adım atan Prenses, İrlanda’yı sembolize eden şanslı yeşil renkte bir Alexander McQueen manto elbise giydi. Şık görünümünü siyah topuklu çizmeler ve bir beresi ile tamamladı. Ayrıca, yakasına yonca rozeti taktı, saçlarını zarif bir topuz yaptı ve doğal bir makyaj tercih etti. Kate, muhafız askerlerine ikramda bulunmak için bara para bıraktı ve “yapabileceği en az şeyin bu olduğunu” söyledi.

GEÇİT TÖRENİNE KATILIM

Prenses daha sonra geçit töreninde albay olarak askerleri selamladı ve İrlanda Muhafızları gazileriyle ve “Mini Micks” olarak adlandırılan Kuzey İrlanda’dan genç askeri öğrencilerle bir araya geldi. Ayrıca, kıdemli bir muhafızın onuruna kadeh kaldırması için düşük rütbeli askerlerin yemek salonunda vakit geçirdi ve chivelfların dinlenme salonunda asker aileleriyle sohbet etti. 2023 yılında Kate, Prens William’dan albaylık görevini devraldıktan sonra Aziz Patrick Günü’nde eşiyle birlikte Hampshire’daki İrlanda Muhafızları’nı ziyaret etmişti. Geçen yıl, karın ameliyatı nedeniyle resmi görevlerinden uzaktayken, muhafız askerleri törende bulunmayan albayları için üç kez “Yaşa!” diyerek tezahürat yapmışlardı.