Prenses Mako evlendi

Japonya’da Prenses Mako, aşkı uğruna kraliyet unvanlarından vazgeçerek dünyaevine girdi.

Mako ile Komuro 2012’de Tokyo’daki International Christian Üniversitesinde tanışmış, Eylül 2017’de nişanlanmak istediklerini duyurmuşlardı. Komuro, Ocak 2019’da yaptığı açıklamada, ailesinin, annesinin eski nişanlısından finansal yardım aldığını kabul etmişti.

Komuro hakkında çıkan olumsuz haberlere rağmen Prenses Mako, Kasım 2020’de, erkek arkadaşı ile evlenmek istediğini kamuoyuna açıklamıştı. Naruhito’nun erkek kardeşi ve Prenses Mako’nun babası Veliaht Prens Fumihito, Kasım 2020’de, çiftin evlenme isteğini onayladığını açıklamıştı.