Prenses Yuriko Hayatını Kaybetti

PRENSES YURIKO’NUN TARİHİ VE EVLİLİĞİ

Prenses Yuriko, 18 yaşında Prens Mikasa ile evlendi. Prens Mikasa, 1926’dan 1947’ye dek tahtta bulunan İmparator Hirohito’nun erkek kardeşidir. Prens Mikasa, 2016 yılında 100 yaşında hayatını kaybetti. Prenses Yuriko ise son dönemlerde sağlık sorunları ile uğraşıyordu ve tedavi altındaydı.

ÖLÜMÜ VE TAZİYE MESAJLARI

Bugün, saray yetkililerince yapılan açıklamada, Prenses Yuriko’nun 101 yaşında hayatını kaybettiği belirtilirken, ölüm nedeninin henüz netleşmediği ifade edildi. Japonya Başbakanı Şigeru İşiba, Prenses Yuriko için bir taziye mesajı yayımladı. Mesajında, “Ekselansları Prenses Yuriko, evliliğinden bu yana merhum eşi Ekselansları Prens Mikasa’ya sadık bir destek olmuş ve İmparatorluk Hanedanının bir üyesi olarak sağlık, refah, kültür ve spor gibi birçok alanda kapsamlı katkılarda bulunmuştur. Özellikle de uzun yıllar boyunca kendini anne ve çocuk sağlığı girişimlerine adamış ve büyük bir özveriyle olağanüstü çabalar sarf etmiştir. İmparatorluk Hanedanı üyelerine ve Ekselanslarının diğer yakın akrabalarına en içten taziyelerimi sunuyor ve bu büyük kaybın yasını tutan Japonya halkına katılıyorum” dedi.