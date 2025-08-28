Prestige Mall, Kapatıldı, Gözde AVM

PRESTIGE MALL’UN KAPANMA KARARI ALINDI

Türkiye’nin ilk “lüks ve butik” tarzı alışveriş merkezi olan Prestige Mall, 18 yıl sonra faaliyetlerini sonlandırdı. Ekonomik koşullar ve yönetim sorunları sebebiyle alınan bu karar doğrultusunda, İstanbul Başakşehir’deki AVM geçen hafta itibarıyla kapılarını kapattı. Artan hayat pahalılığı, Türkiye’deki vatandaşların tüketim alışkanlıklarını etkiliyor ve alışveriş merkezleri zor bir dönem geçiriyor. Özellikle lüks segmentte yer alan AVM’ler müşteri kaybından etkilenirken, Prestige Mall bu duruma dayanamadı.

MAĞAZA KAPANMALARI LİSTELENDİ

Kapatma kararı ilk olarak mağaza sahiplerine bildirildi. Ardından peş peşe kapanan dükkânlar, alışveriş merkezini adeta hayalet bir mekâna dönüştürdü. Temmuz ayında bitirilmesi planlanan tasfiye süreci bir ay uzatıldı ve geçtiğimiz hafta bütün mağazalar faaliyetlerini durdurdu. 2007 yılında Süzer Grubu tarafından açılışı gerçekleştirilen Prestige Mall, toplamda 25 bin metrekarelik alan ve 12 bin metrekarelik kiralanabilir alan sunuyordu. Kısa süre sonra 55 milyon dolara İrlandalı Quinn Grubu’na satılan bu alışveriş merkezi, Türkiye’nin lüks alışveriş dünyasında önemli bir yer edindi.