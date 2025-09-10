Prestij Meselesi, Müzik Dünyasını Anlatıyor

PRESTİJ MESELESİ FİLMİNİN GÜÇLÜ HİKAYESİ

Beyazperdede büyük bir beğeni toplayan ve şu an televizyon izleyicisini ekran başına kilitleyen Prestij Meselesi, etkileyici hikâyesi ve güçlü kadrosuyla dikkat çekmeyi sürdürüyor. Film, sahip olduğu konu ve detaylarıyla izleyicilerinin merak ettiği birçok unsura sahip. Mahsun Kırmızıgül, Özcan Deniz ve Haluk Levent’in müzik dünyasındaki yükselişlerini ele alan film, ayrıca Hilmi Topaloğlu’nun Prestij Müzik’i kurma yolculuğuna odaklanıyor.

HİLMİ TOPALOĞLU’NUN YAPIMCILIĞA ADIMI

Film, 1989 yılında Beyoğlu’nda bir barda çalışan Hilmi Topaloğlu’nun, ağabeyi Mustafa Topaloğlu’nun yönlendirmesiyle yapımcılığına adım atmasını anlatıyor. İkili, Unkapanı’nda “Nokta Müzik” adında bir şirket kurarak genç yetenekleri keşfetmeye başlıyor. Bu süreçte Haluk Levent, Hilmi Topaloğlu’nun karşısına çıkan ilk isim olarak öne çıkıyor.

FİLMİN KADROSU VE DETAYLARI

Prestij Meselesi’nde yer alan oyuncular arasında Mahmut Kırmızıgül ve Özcan Deniz gibi ünlü isimler bulunuyor. Ayrıca Haluk Levent, Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner gibi önemli isimler de kadroda yer alıyor. Filmin çekimleri Eylül 2022’de başlayıp Kasım 2022’de tamamlandı ve İstanbul ile Almanya’da gerçekleştirilen prodüksiyon süreci dikkat çekiyor.