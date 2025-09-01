Prim Farkı %500’ü Geçti, Dikkat!

PRİMLERE YAPILAN ZAM VE SÜRÜCÜLER ARASINDAKİ FARKLAR

Yeni düzenleme doğrultusunda primlerde %1,2 oranında artış gerçekleşti. Özellikle riskli sürücülerle güvenli sürücüler arasındaki prim farkı %500’ü aştı. Bu durum, sürücülerin trafik geçmişine göre sigorta yükümlülüklerinde ciddi farklılıklar doğurdu. Yeni tarifeye göre İstanbul’da en yüksek risk grubunda yer alan bir sürücünün yıllık primi 43 bin 835 TL’ye ulaştı. En güvenli sürücüler olarak kabul edilen 8. basamakta ise prim 7 bin 306 TL olarak belirlendi. Böylece aynı şehirde riskli ve risksiz sürücüler arasında fark 6 kattan fazla oldu.

ANKARA VE İZMİR’DEKİ PRİM DEĞERLERİ

Ankara’da en yüksek prim 42 bin 594 TL, en düşük prim ise 7 bin 99 TL olarak kaydedildi. İzmir’deki değerler ise sırasıyla 41 bin 353 TL ve 6 bin 892 TL seviyesinde ortaya çıktı. İstanbul’daki taksiler için sıfırıncı basamakta prim 115 bin 493 TL seviyesine yükselirken, 8. basamakta bu rakam 19 bin 249 TL olarak açıkladı. Otobüsler, sigorta primleri açısından en yüksek maliyete sahip araç grubu oldu. İstanbul’da 31 ve üzeri koltuğu bulunan bir otobüs için 8. basamaktaki prim 276 bin 819 TL’yi buldu.

SİGORTASIZ ARAÇ KULLANMA CEZASI ARTIYOR

2025 yılında sigortasız araç kullanmanın cezası da artırıldı. Sigortasız olarak trafiği kullanan sürücülere 993 TL para cezası uygulanacak. Bunun yanı sıra, sigortası olmayan araçlar trafikten men edilerek otoparka çekilecek. Bu durum, sürücüleri sigorta yükümlülüklerini yerine getirmeye teşvik ediyor.