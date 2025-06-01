Prizren’de 21’inci Bunar Festivali Yapıldı

RAFTİNG HEYECANI AYRICALIKLI BİR DENİZDE YAŞANDI

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde bu yıl 21’incisi gerçekleştirilen “Bunar (Pınar) Festivali” kapsamında, sporcular şambrellerle rafting heyecanı yaşadı. Yüzlerce katılımcı, Akdere Nehri’nde kamyon ve traktör şambrellerini kullanarak eğlenceli ve heyecan dolu bir rekabet içine girdi.

ZORLU MÜCADELELER VE BÜYÜK İLGİ

Sporcular, birinci olmak için Akdere’nin serin sularında kıyasıya bir mücadele sergiledi. Yarış, Prizren’in tarihi Şadırvan merkezindeki Taşköprü’de bulunan bitiş çizgisine kadar sürdü. Yarışma esnasında, Kosova’nın yanı sıra Avrupa ve Balkanların çeşitli şehirlerinden gelen izleyiciler, su sporu etkinliğini keyifle takip etti.

Bunun yanı sıra, festival çerçevesinde düzenlenen rafting yarışının yanı sıra konserler de gerçekleştirildi. Ayrıca, Akdere Nehri’nin çevresinde temizlik etkinlikleri de yapıldı, bu sayede hem doğa bilinci artırıldı hem de katılımcılara keyifli anlar sunuldu.