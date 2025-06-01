Prizren’de Klasik Otomobil Festivali Yapıldı

PRİZREN’DE 20. OLD TIMER KLASİK OTOMOBİL FESTİVALİ DÜZENLENDİ

Kosova’nın güneyindeki Prizren şehrinde 20. “Oldtimer Klasik Otomobil Festivali” gerçekleştirildi. Etkinlik çerçevesinde, çeşitli ülkelerden 80’den fazla klasik otomobil, tarihi Şadırvan Meydanı’nda sergilendi. Festivalin direktörü Ehat Oreshka, geleneksel olarak uluslararası ölçekte yaptıkları festivalde bu yıl Avrupa’nın farklı ülkelerinden birçok klasik otomobilin katıldığını belirtti.

KLASİK OTOMOBİLLER AÇIK SERGİDE YER ALDI

Oreshka, klasik otomobillerle açık bir sergi düzenlediklerini ifade etti. “Bugün Prizren şehri için özel bir gün çünkü vatandaşlar müze değeri taşıyan bazı araçları görme fırsatı buluyor. Bu etkinlikte Türkiye, Slovenya ve Macaristan başta olmak üzere Avrupa’nın dört bir yanından gelen misafirlerin de yer aldığı belirtilmelidir.” dedi. Ayrıca Oreshka, festivalde Arnavutluk’un eski komünist lideri Enver Hoca’nın limuzininin de sergilendiğini ekledi.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

Bir asır önce üretilen klasik otomobillerin de bulunduğu festivale, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Bu durum, etkinliğin hem kültürel bir mirasın korunmasına hem de yerel turizme katkıda bulunduğunu ortaya koyuyor.