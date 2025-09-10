Prizren’de Türkçe Tiyatro Festivali Başladı

PRİZREN ULUSLARARASI TÜRKÇE TİYATRO FESTİVALİ BAŞLADI

Kosova’nın güneyinde bulunan Prizren şehrinde ilk kez gerçekleştirilen “Prizren Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali” bir açılış töreniyle start aldı. “Art Theatre” tiyatrosu ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde düzenlenen festivalin açılışı, kalabalık bir davetli topluluğunun katılımıyla Prizren Kültür Evi’nde gerçekleştirildi. Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, törendeki konuşmasında festivalin geleneksel bir etkinlik haline gelerek, Prizren ve Türkçe konuşan diğer bölgelerde Türkçe tiyatronun güçlenmesi için önemli katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Angılı, tiyatronun milletlerin kültürel kimliğini tanımlama ve yaşatma konusunda kritik bir rol oynadığına dikkat çekti. “Balkanlar’da, özellikle Eski Yugoslavya’da Üsküp ve Prizren merkezli gelişen Türk tiyatrosu, Rumeli’de Türk dilinin ve kültürünün varlığını devam ettirmesinde geçmişte olduğu kadar bugün de hayati bir öneme sahip.” diye konuştu.

ÖNEMLİ KÜLTÜREL BAĞLAR

Art Theatre Direktörü Sonay Buş, milletlerin hafızasının dil ve sanat aracılığıyla yaşadığını vurgulayarak, “Prizren yüzyıllardır çok kültürlü ve çok dilli bir şehir, fakat Türkçe burada bir kimlik ve gönül bağı olarak canlı tutuluyor. Bugün bu festival, bu bağı yeniden görünür hale getiriyor. Burada atılan her alkış, Türkçe’nin burada olduğunu ve sanatın bu topraklarda var olduğunu ifade ediyor.” dedi. YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz ise festivalin gelecekte daha büyük ölçeklerde düzenleneceğine inandığını sözlerine ekledi.

EMEK ÖDÜLLERİ VE PERFORMANS

Konuşmaların ardından, Kosova’da Türk tiyatrosu için uzun yıllar emek veren sanatçılara emek ödülleri takdim edildi. Tören, Kuzey Makedonya’dan festivale katılan Üsküp Milli Kurum Türk Tiyatrosu’nun “Nevbahar” adlı tiyatro oyunu ile sona erdi. Kosova’da Türk Tiyatrosu, resmi kayıtlara göre 1930’lu yıllarda Karagöz ve Hacivat gösterileri ve orta oyunların sahnelenmesiyle faaliyete geçmiş, 1980’li yıllarda ise altın çağını yaşamıştı. Çeşitli zorluklarla mücadele eden Kosova’daki Türk tiyatrosu, günümüzde aktif bir şekilde tiyatro toplulukları tarafından temsil ediliyor.