Prizren’de Türkçe Tiyatro Festivali Başladı

PRİZREN ULUSLARARASI TÜRKÇE TİYATRO FESTİVALİ BAŞLADI

Kosova’nın güneyinde yer alan Prizren şehrinde ilk kez gerçekleştirilen “Prizren Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali” törenle start aldı. “Art Theatre” tiyatrosu ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde düzenlenen festivalin açılış etkinliği, çok sayıda davetlinin katılımıyla Prizren Kültür Evi’nde yapıldı. Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, burada yaptığı konuşmada, festivalin geleneksel hale gelerek Prizren’de ve Türkçe konuşulan tüm coğrafyalarda Türkçe tiyatronun güçlenerek yaşamasına katkıda bulunacağına dair inancını dile getirdi.

TİYATRO KÜLTÜREL KİMLİĞİ YALINLAYAN BİR SANATTIR

Angılı, milletlerin kültürel kimliğinin tarif edilmesi ve yaşatılması açısından tiyatronun son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, “Balkanlar’da özellikle Eski Yugoslavya’da Üsküp ve Prizren merkezli gelişen Türk tiyatrosu, Rumeli’de Türk dilinin ve kültürünün hayatta kalması bakımından geçmişte olduğu gibi günümüzde de kritik bir rol oynuyor.” ifadesini kullandı. Art Theatre Direktörü Sonay Buş, ise milletlerin hafızasının dilinde ve sanatında yaşadığına vurgu yaparak, “Prizren yüzyıllardır çok kültürlü, çok dilli bir şehir fakat Türkçe burada bir kimlik, bir gönül bağı olarak varlığını sürdürüyor. Bugün bu festival bu bağı yeniden görünür kılıyor.” yorumunda bulundu.

GELECEĞİ PARLAK BİR FESTİVAL

YEE Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz, festivalin geleneksel hale gelerek gelecekte daha büyük boyutlara ulaşacağına inanıyor. Konuşmaların ardından, Kosova’da Türk tiyatrosuna uzun yıllar emek vermiş sanatçılara emek ödülleri takdim edildi. Tören, festivale Kuzey Makedonya’dan katılan Üsküp Milli Kurum Türk Tiyatrosu’nun sahneye koyduğu “Nevbahar” oyunu ile sona erdi. Kosova’da Türk Tiyatrosu, resmi kayıtlara göre 1930’lu yıllarda Karagöz ve Hacivat gösterileri ve orta oyunlarının sahnelenmesiyle temellerini atmış ve 1980’li yıllarda altın çağına erişmiştir. Çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalan Kosova’daki Türk tiyatrosu günümüzde tiyatro toplulukları tarafından aktif olarak temsil ediliyor.