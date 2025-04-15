Prof. Dr. A. Ercan’a Anjiyo Yapıldı

AHMET ERCAN’A ANJİYO YAPILDI

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İzmir’deki Gazi Hastanesi’nde aort ağız ve orta kavşaktaki tıkanıklık sebebiyle anjiyo işlemi gördü. 2011 yılında baypas ameliyatı geçiren ve iki damarı değiştirilmiş olan Ahmet Ercan’ın, ayağından alınarak yerleştirilen damarının tamamen tıkalı olduğu tespit edildi.

KAPALI DAMARLARA STENT TAKILDI

Acil bir şekilde anjiyoya alınan Ahmet Ercan’ın kapalı damarlarına stent takılarak açıldı. Ercan’ın şah damardaki yüzde 75’lik tıkanıklık nedeniyle yeniden bir operasyon geçirmesi gerektiği belirtiliyor. Yüzde 5 oranında tıkalı damarı balonla açılan Ahmet Ercan, “Yaşama döndüğüm için mutluyum” ifadelerini kullandı.