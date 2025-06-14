Prof. Dr. A. Güzel, tatil önlemlerini anlattı

SAĞLIK RİSKLERİNE KARŞI DİKKAT!

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Güzel, yaz aylarında tatil yolculukları esnasında çocukları bekleyen sağlık riskleri ve bu konuda alınabilecek önlemleri detaylandırdı. Medipol Bahçelievler Hastanesi’nde görev yapan Prof. Dr. Güzel, yaz tatilinin çocuklar için en keyifli dönemlerden biri olduğunu, ancak bu dönemde de gizli sağlık tehlikeleri olabileceğini belirtiyor. “Sıcak havalarda dışarıda yenen yemeklere dikkat etmek, gıda zehirlenmelerine karşı tedbirli olmak gerekiyor. Güneşin zararlı UV ışınlarından korunmak için çocukların güneş kremi, şapka ve gözlük kullanması şart. Ayrıca, yazın sıkça karşılaşılan böcek ısırıklarına karşı koruyucu önlemler almak ve uzun seyahatler öncesinde gerekli ilaçları yanımızda bulundurmak büyük önem taşıyor. Unutmayın, alınacak basit önlemlerle çocuklarınızın yaz tatilini hem eğlenceli hem de sağlıklı geçirmesini sağlayabilirsiniz” diyerek aileleri uyarıyor.

AÇIKTA SATILAN GIDA TEHLİKESİ

Kuşkusuz sıcak havalar yiyeceklerin hızla bozulmasına yol açabiliyor. Prof. Dr. Güzel, “Tatil sırasında açıkta satılan gıdalardan uzak durmak ve paketli ürünlerin saklama koşullarına dikkat etmek çok önemli. Yolculuk sırasında el hijyenine de özen gösterilmeli. Aksi takdirde, özellikle turist ishali gibi enfeksiyonlar gelişebilir” şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Güneş ışınlarının çocuklardaki ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Güzel, “6 ayın altındaki bebekleri güneşe çıkarmamak gerekiyor. Daha büyük çocuklar için ise güneşe çıkmadan 10-15 dakika önce 50 faktörlü, suya dayanıklı güneş kremi kullanılmalı ve bu krem 2-3 saatte bir tekrar uygulanmalı. Ayrıca şapka, gözlük gibi koruyucu aksesuarlar kullanılmalı ve mümkünse çocuklar 10-16 saatleri arasında güneşe çıkarılmamalı” diyor.

ARAÇ TUTMASI VE ALERJİ RİSKLERİ

Seyahat sırasında araç tutması yaşayan çocuklar için de öneriler sunan Prof. Dr. Güzel, “Seyahatten önce yağlı ve ağır yiyeceklerden kaçınılmalı. Yolculuk sırasında cam kenarında oturmak ve temiz hava almak rahatlatıcı olabilir. Şikayetler devam ediyorsa hekime danışarak uygun ilaç desteği alınabilir” açıklamasında bulunuyor. Yaz aylarında böcek ve kene ısırıklarının artabileceğine dikkat çeken Güzel, “Yanınızda mutlaka alerjik reaksiyonlara karşı kullanılabilecek şurup veya kaşıntıyı hafifletecek kremler bulundurun. Özellikle piknik ve ormanlık alanlarda uzun kollu kıyafetler tercih edin. Kene ısırığı durumunda keneye müdahale etmeyin, en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Profesyonel müdahale bazen hayat kurtarıcı olabiliyor” sözlerini ifade ediyor.

KRONİK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR İÇİN ÖNEMLİ UYARILAR

Kronik rahatsızlığı bulunan çocukların tatil döneminde özel bir dikkat gerektirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Güzel, “Epilepsi, kalp hastalığı gibi durumları olan çocukların yanlarında düzenli kullandıkları ilaçları mutlaka bulundurmaları gerekir. Yüzme, koşma gibi fiziksel aktiviteler sırasında da bu çocukların gözetim altında olması büyük önem taşır” diyor. Yaz aylarında çocukların sıvı kaybının arttığını da hatırlatan Güzel, “Çocukların bol miktarda sıvı tüketmesini sağlamak gerekiyor. Su tüketimi yaz aylarında çok daha önemli hale geliyor” diyerek ailelere önemli bir hatırlatma yapıyor.