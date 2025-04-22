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Prof. Dr. A. Salduz, YD Başkanı oldu

YENİ YÖNETİM BELİRLENDİ

Yeryüzü Doktorları Derneği Olağan Genel Kurulu’nda Prof. Dr. Ahmet Salduz, oy birliğiyle Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Dernek, kriz bölgelerinde yürüttüğü sağlık ve insani yardım çalışmalarıyla tanınıyor. Genel Kurul, derneğin yeni yönetimini belirlemek amacıyla düzenlendi.

DENETİM KURULU BAŞKANI GÖREVDE KALDI

Öte yandan, Yeryüzü Doktorları’nın son 10 yıldır başkanlık görevini sürdüren uzman doktor Yahyahan Güney, derneğin yurt içi ve dışındaki operasyonlarında aktif rol üstlenmeye devam edecek. Güney, yeni dönemde Denetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam ediyor.

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