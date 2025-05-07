Prof. Dr. A. Sancar’a Fahri Doktora Verildi

FAHRİ DOKTORA UNVANI TÖRENİ

2015 Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’a fahri doktora unvanı verildi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından düzenlenen tören, Fatih’te yer alan Gülhane Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Törende İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Prof. Dr. Aziz Sancar, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, rektör yardımcıları ve birçok akademisyen bulundu. Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Aziz Sancar’a fahri doktora önlüğünü giydirerek unvanı takdim etti.

REKTÖR ŞİMŞEK’İN KONUŞMASI

Törende bir konuşma gerçekleştiren Rektör Nevzat Şimşek, “Prof. Dr. Aziz Sancar Hocamız, üniversitemizin dayandığı bu kadim vakıf geleneğine, ilim ve irfanla bezenmiş eğitim anlayışına ve geleceğe dönük vizyonuna olan güveniyle davetimize içtenlikle icabet etmiştir. Bu kabul, bizler için yalnızca bir nezaket değil, aynı zamanda üniversitemizin temsil ettiği değerlere duyulan saygının ve bu kurumsal duruşa gösterilen itimadın da ifadesidir” dedi.

SORUMLULUK DUYGUSU VE TAVSİYELERİ

Rektör Şimşek konuşmasına devam ederek, “Prof. Dr. Aziz Sancar’ın Türk gençlerine duyduğu yüksek sorumluluk duygusu ve Türk dünyasına olan derin bağlılık, hem sözlerine hem de yaşamına yansımaktadır. Gençlere hitaplarında sıklıkla, ‘Çok çalışın, alanınızdaki iyi örnekleri takip edin ve teknolojiyi işinize uygulayın’ tavsiyesinde bulunan hocamız, ‘Ben zekaya değil, emeğe inanıyorum’ sözüyle de başarının temelini sade ama etkileyici bir şekilde ortaya koymaktadır. ’40 yaşıma kadar günde 18 saat çalışırdım. Sonra azaldı, şimdi 12 saat çalışıyorum’ ifadesi ise disiplinli çalışmanın ve adanmışlığın hayatında nasıl bir süreklilik kazandığının en somut örneğidir” diye belirtti.

ÖDÜL VE FATİH VURGUSU

Prof. Dr. Aziz Sancar, Türk birliği ve İstanbul Fethi’nin önemine atıfta bulunarak, “Bana ödülü layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Bir şeyler söylemek istiyorum. Türklere ve aileme özel şeylerdir. 1453’ü biz her şey için kullanırız. Ben telefonumu açmak için 1453’ü kullanırım. Fatih bizim için önemli. Benim ailem için değil sadece, Türkiye için değil, bütün Türk dünyası için çok önemli” ifadelerini kullandı.

TÜRK BİRLİĞİ HEDEFİ

Prof. Dr. Sancar, Türk birliğinin tarihsel önemine değinerek, “Yabancının Uygur Türkçesi dediği bütün Türklerin kullandığı Türkçeydi. O bakımdan sonra Uygurların Türkçesi ayrı, Osmanlı’nın Türkçesi ayrı gelişti. Fakat o cümle bana çok dokundu. Biz Türk birliği kurmak istiyoruz. Türk birliği vardı. Atatürk yalnız Anadolu’ya değil, bütün Türk dünyasına Uygur Türkçesi’ni o zaman sade bir Türkçe ile ulaştırmıştır” dedi.

BİLİME VERDİĞİ ÖNEM

Fatih Sultan Mehmet’in bilime verdiği önemi vurgulayan Prof. Dr. Aziz Sancar, “Bana Fransa’dan, Avrupa’nın farklı ülkelerinden ve Türkiye’deki birçok üniversiteden fahri doktorluk isteği geldi. Fatih deyince hiç düşünmeden kabul ettim. Fatih Sultan Mehmet bu döneme kadar bize bir ışıktır. Bizde Türk dünyası olarak birleşirsek fethe lüzum yok. Fakat ondan ayrı Fatih bilime çok önem veriyordu” şeklinde konuştu.