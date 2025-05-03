Prof. Dr. Adem Akçakaya Rektör Oldu

REKTÖRLÜK GÖREVİNE PROF. DR. ADEM AKÇAKAYA GETİRİLDİ
YAKLAŞIK 10 YILDIR REKTÖRLÜK GÖREVİNDE BULUNAN PROF. DR. RÜMEYZA KAZANCIOĞLU’NUN GÖREVDEN AYRILMASINDAN SONRA, BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE UZUN YILLARDIR KURUMDA ÇEŞİTLİ GÖREVLER ÜSTLENEN PROF. DR. ADEM AKÇAKAYA GETİRİLDİ. ÖNCEKİ REKTÖR KAZANCIOĞLU SOSYAL MEDYADAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, HEM ÜNİVERSİTEDE HEM DE YÖK ÜYELİĞİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRECEĞİNİ DUYURDU.
YENİ REKTÖR PROF. DR. ADEM AKÇAKAYA’NI MESAJI
PROF. DR. ADEM AKÇAKAYA DA SOSYAL MEDYADAN ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI: “BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE BAŞLAMIŞ BULUNMAKTAYIM. BU KÖKLÜ VE SAYGIN KURUMDA, AKADEMİK VE İDARİ TÜM ÇALIŞANLARIMIZLA BİRLİKTE ÜNİVERSİTEMİZİ BİLİM, EĞİTİM VE HİZMET ALANLARINDA DAHA İLERİYE TAŞIMAK İÇİN ÖZVERİYLE ÇALIŞACAĞIZ. BU ÖNEMLİ GÖREVDE BANA DUYULAN GÜVEN İÇİN TEŞEKKÜR EDER, BEZMİALEM AİLESİNE VE TÜM PAYDAŞLARIMIZA EN İÇTEN SAYGILARIMI SUNARIM.”
PROF. DR. ADEM AKÇAKAYA’NIN EĞİTİM VE KARİYERİ
PROF. DR. ADEM AKÇAKAYA, 1990 YILINDA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLDUKTAN SONRA VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE GENEL CERRAHİ İHTİSASI YAPTI. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİNDE ENDOSKOPİ VE ERCP EĞİTİMİ ALDI. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİNDE BİOİSTATİSTİK VE DEMOGRAFYİ YÜKSEK LİSANS, BEYKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ ALANINDA YÜKSEK LİSANS, ERASMUS ÜNİVERSİTESİNDE LAPAROSKOPİK CANLI BÖBREK NAKLİ KURSUNU, YALE ÜNİVERSİTESİ TRANSPLANTASYON MERKEZİNDE BÖBREK TRANSPLANTASYONU EĞİTİMİNİ, CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ’NDE BÖBREK TRANSPLANTASYONU EĞİTİMİNİ, MAYO KLİNİKTE ENDOSONOGRAFİ EĞİTİNLERİNİ TAMAMLADI. 2005 YILINDA VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNDE BAŞASİSTAN, 2007 YILINDA GENEL CERRAHİ DOÇENTİ, 2013 YILINDA İSE PROFESÖR OLDU. 2013-2016 YILLARI ARASINDA BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ GÖREVLERİNİ YAPTI.
PROF. DR. ADEM AKÇAKAYA’NIN KATKILARI
2012-2017 YILLARINDA AYNI ZAMANDA BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALINDA ÖĞRETİM ÜYELİĞİ YAPTI. BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ, PALYAFTİF BAKIM ÜNİTESİ VE BÖBREK NAKLİ MERKEZLERİNİ KURDU. HALEN BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİNDE GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI, İLK YARDIM EĞİTİM MERKEZİ, TRANSPLANTASYON VE PALYAFTİF BAKIM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİNİ YAPIYOR. BEZMİALEM AKTÜEL VE BEZMİALEM SCIENCE DERGİLERİNİ KURMUŞ VE EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPMIŞTIR. BEZMİALEM SCIENCE DERGİSİNİN ULUSLARARASI İNDEKSLERE GİRMESİNİ SAĞLAMIŞ VE HALEN BU DERGİNİN BAŞ EDİTÖRLÜĞÜNÜ YAPMAKTADIR. 2019 YILINDA TÜRKİYE’NİN EN KAPSAMLI PALYAFTİF BAKIM KİTABINI YAZDI.