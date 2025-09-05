PROF. DR. ADEM ARSLAN KİMDİR?

Söz konusu atamanın ardından, dikkatler Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne göreve getirilen Prof. Dr. Adem Arslan’a çevrildi. Vatandaşlar, “Prof. Dr. Adem Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli, uzmanlık alanı nedir?” sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Kendisi 1971 yılında Mersin’in Erdemli ilçesinde dünyaya geldi. 1988 yılında İçel Hacı Sabancı Lisesi’ni bitirdi ve 1995 yılında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olarak tıp doktoru unvanını aldı.

EĞİTİM VE KARIYER YOLCULUĞU

Prof. Dr. Arslan, 1995-1998 yılları arasında Hakkari, Karaman ve Mersin’de pratisyen hekimlik yaptıktan sonra, 1998 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine yöneldi. 2000 yılında Muş’un Malazgirt ilçesinde kısa dönem askerlik hizmetini tamamladı ve Haziran 2004’te Nöroşirürji uzmanı unvanını alarak, Eylül 2004 ile Ocak 2005 tarihleri arasında Nevşehir SSK Hastanesi’nde Nöroşirürji Uzmanı olarak görev yaptı. 25 Ocak 2005 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent olarak atandı. 2011 yılında Doçent unvanını alırken, 2016’da Profesörlük rütbesine yükseldi.

2009 yılında Türk Nöroşirürji Derneği tarafından Prof. Dr. Mahir Tevruz Bilimsel Araştırma Ödülü’ne değer görüldü. 2010 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı’nda üç ay süreyle klinik gözlemci olarak bulunarak deneyimini arttırdı. Travmatik beyin ve omurilik yaralanmaları üzerine yoğunlaşan Prof. Dr. Arslan’ın, ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış 162 bilimsel makalesi bulunmaktadır. Aynı zamanda Türk Nöroşirürji Derneği, Avrupa Nöroşirürji Dernekleri Federasyonu (EANS) ve Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği’nin de bir üyesidir.

Prof. Dr. Arslan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü, Tıp Fakültesi Dekan Vekilliği, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği gibi farklı görevlerde bulunmuştur. Şu anda Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı, Üniversite Rektör Yardımcısı ve Üniversitelerarası Kurul Temsilcisi olarak görev yapmaktadır. Evli ve dört çocuk babasıdır, ayrıca İngilizceyi de akıcı bir şekilde konuşabilmektedir.