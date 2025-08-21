Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Başvuru Tarihini Duyurdu

REKTORDEN DUYURU

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Güzel Sanatlar Fakültesi için 2025-2026 akademik yılı özel yetenek sınavı başvurularının geçtiğimiz hafta başladığını ve bu hafta boyunca devam edeceğini açıkladı. Sanat eğitiminin toplumlar için önemli bir unsur olduğunu belirten Rektör Hacımüftüoğlu, yaptığı açıklamada “Üniversite olarak yalnızca bilimsel değil sanatsal anlamda da nitelikli bireyler yetiştirmeyi önemsiyoruz” dedi. Hacımüftüoğlu, Güzel Sanatlar Fakültesinin birçok alanda, resimden heykele, grafikten geleneksel Türk sanatlarına kadar geniş bir eğitim imkanı sunduğunu aktardı.

SINAV DETAYLARI

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, özel yetenek sınavı başvurularının 24 Ağustos 2025 tarihine kadar süreceğini belirtirken, başvuruların çevrim içi sistem üzerinden alındığını ifade etti. Adayların, sınavlarla ilgili tüm detaylara ulaşmak için https://birimler.atauni.edu.tr/ogrenci-isleri-daire-baskanligi/ozel-yetenek-sinavi/ linkini ziyaret edebileceğini söyledi. Rektör, sanatla ilgilenen gençleri Atatürk Üniversitesi’ne katılmaları için davet ederken, sınavlarla ilgili de önemli bilgileri paylaştı.

PLASTIK SANATLAR VE SINAV ALANLARI

Güzel Sanatlar Fakültesinde gerçekleştirilecek sınavların üç ana bölümden oluştuğunu belirten Hacımüftüoğlu, “Plastik Sanatlar” alanında 7 farklı programın yer aldığını kaydetti. Plastik Sanatlar, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik, Heykel, Resim, Seramik, Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümleri ile Sahne Tasarımı Anasanat Dalı sınavlarını kapsıyor. Diğer bir alandan olan Sahne Sanatları ise Oyunculuk ile Yazarlık bölümlerini içeriyor. Son olarak ise Müzik Bilimleri alanı sınavları yer alıyor.

ÖZEL YETENEK SINAV TARİHLERİ

Güzel Sanatlar Fakültesi özel yetenek başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde belirlenmiştir: Plastik Sanatlar ile Müzik Bilimleri ve Sahne Sanatları Bölümü için yetenek sınavı başvuru tarihleri 11 Ağustos 2025 ile 24 Ağustos 2025 arasındadır. Plastik Sanatlar yetenek sınavları 27-28 Ağustos 2025 tarihleri arasında, Müzik Bilimleri ve Sahne Sanatları Bölümü sınavları ise 28-29 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.