Prof. Dr. Ali Uğur Ural, lenfoma belirtilerine dikkat etti

LENFOMA BELİRTİLERİNE DİKKAT

Hematoloji uzmanı Prof. Dr. Ali Uğur Ural, boyun, koltuk altı veya kasık bölgesinde ağrısız ve geçmeyen bir şişlik dikkat çektiğinde lenfomanın habercisi olabileceğini belirtiyor. Prof. Dr. Ural, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, her yıl dünyada yaklaşık 600 bin kişiye non-Hodgkin lenfoma tanısı konulduğunu vurguluyor. “Özellikle ağrısız lenf bezeleri büyümeleri yanında, gece terlemeleri, açıklanamayan kilo kaybı, uzun süren ateş ve halsizlik, lenfomanın en yaygın sinyalleri arasında yer alıyor. Lenfoma erken tanıyla tedavi edilebiliyor” diyor.

LENFOMANIN KÖKENİ VE TİPLERİ

Güven Hastanesi Hematoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ali Uğur Ural, lenfoma ile ilgili çeşitli bilgiler aktardı. Ural, bu hastalığın bağışıklık sistemimizin bir parçası olan lenfatik dokulardan kaynaklandığını ifade ederek, “Lenfoma, en sık görülen hematolojik kanserlerden biridir ve temelde iki ana gruba ayrılır: Hodgkin lenfoma ve non-Hodgkin lenfoma” şeklinde konuştu.

AÇIKLANAMAYAN BELİRTİLERE DİKKAT ETMELİ

Lenfomanın en yaygın belirtisinin genellikle ağrısız ve kendiliğinden küçülmeyen lenf bezi büyümeleri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ural, “Özellikle boyun, koltuk altı ve kasık bölgesindeki şişlikler bu açıdan önemlidir. Ayrıca açıklanamayan kilo kaybı, gece terlemeleri, uzun süren ateş ve halsizlik gibi belirtiler de hastalığın habercisi olabiliyor” diyor. Ural, lenfoma tanısında izlenen süreci de şöyle aktarıyor: “Tanı koymak için öncelikle fizik muayene yapılır, ardından kan tahlilleri ve görüntüleme yöntemleri uygulanır. Ancak kesin tanı, lenf nodu biyopsisi ile konur. Tanıdan sonra hastalığın tipi ve evresi belirlenerek, hastaya özel bir tedavi planı oluşturulur.”

TEDAVİDE GELİŞMELER VAR

Lenfoma tedavisindeki son yıllardaki ilerlemeleri dile getiren Prof. Dr. Ural, “Kemoterapi, immünoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve bazı hastalarda radyoterapi ile oldukça etkili sonuçlar alıyoruz. Erken tanı, tedavinin başarısını belirleyen en önemli faktörlerden biridir” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, lenfomanın dünya genelinde en sık görülen ilk 10 kanser arasında yer aldığını belirterek, “WHO verilerine göre, her yıl yaklaşık 600 bin yeni non-Hodgkin lenfoma vakası bildiriliyor. Bu nedenle toplumda hastalık farkındalığının artırılması büyük önem taşıyor” diyor.

ERKEN TANI ÖNEMLİ

Lenf bezlerinde açıklanamayan şişlik fark edenlerin bir hematoloji uzmanına başvurmaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ural, lenfomanın erken teşhisinin hastalığın seyrini olumlu yönde değiştirebileceğini ifade ediyor.