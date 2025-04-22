Prof. Dr. Alper Şener, Gribi Ciddiye Alın!

GRİBİN CİDDİ SONUÇLARI OLDUĞUNA DİKKAT

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, gribin hafif geçirilmesi gereken bir enfeksiyon olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Erken müdahale edilmediği zaman kalp hastalıklarına yol açabileceğine dikkat çekiyor. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Şener, hava sıcaklığındaki değişimlerin gribal enfeksiyonlarda artış oluşturduğunu ve bu durumun vücutta birçok organı etkilediğini belirtiyor.

GENÇLERDEKİ RİSKLERİ VURGULADI

Şener, özellikle gribal enfeksiyonların sonrasında kalp kası ve kalp zarı iltihaplarının sıkça gözlemlendiğini ifade ediyor. “Özellikle genç erkek bireylerde 30’lu ve 40’lı yaşlarda karşı karşıya kaldığımız sinsi bir tablo. Hastalar çoğunlukla ağrılarına ya da kalp zarının iltihabına çok da farkına varamıyorlar. Göğüste ayakkabı bağlarken ya da yerden bir şey alırken öne eğilmelerle birlikte kalp kasında gerilmelerle birlikte göğüs ağrısı, hafif yanma ya da batma hissi şeklinde olabiliyor” diyor. Ayrıca, bazı hastalarda yattıkları dönemde gece kuru öksürüğün çıkabildiğini de ekliyor. Kuru öksürüğün gribal enfeksiyonlardan sonra yaklaşık bir ay sürebileceğini belirtirken, bu durumun kalp kası ve zarıyla ilgili iltihapların gözden kaçmasına sebep olabileceğini ifade ediyor.

KARDİYOLOĞA BAŞVURUN GEREKEN BİR KONUDUR

Prof. Dr. Alper Şener, bu gibi belirtileri yaşayan hastaların mutlaka zaman kaybetmeden bir kardiyoloğa başvurması gerektiğini aktarıyor. Yapılacak tetkiklerle kalp zarı ya da kasında iltihap oluşup oluşmadığının tespit edilebileceğini vurgulayan Şener, “Çünkü bu sıvı toplanması belli seviyelerin üstüne çıkacak olursa, kardiyoloji uzmanları tarafından önerilen şey, bu sıvının boşaltılması gerekiyor” diyor. Erken müdahale edilmesinin önemine vurgu yaparak, “Grip deyip geçmemek lazım. Gribal enfeksiyonlar hafif atlatılan enfeksiyonlar olarak algılansa dahi bazı organlarda ciddi hasarlar bırakabiliyor” uyarısında bulunuyor. Ayrıca, ciddi hasar yaratan rahatsızlıkların kalp kası ve kalp zarının iltihabı olduğunu belirtirken, erken tanı olmaması durumunda genç yaşta kalp yetmezliğine yol açabileceğini ifade ediyor.