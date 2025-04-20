Prof. Dr. Apak, Anemiyi Vurguladı

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPILDI

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Apak, “İyileşme Burada Başlar” programında konuk oldu. Özellikle çocuklarda gözlemlenen kan hastalıklarıyla ilgili önemli bilgiler paylaşan Prof. Dr. Apak, anemi, demir eksikliği ve hemofili gibi yaygın rahatsızlıklar hakkında aileleri bilgilendirdi.

ANEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Prof. Dr. Apak, Türkiye’de en yaygın kan hastalığının anemi olduğunu vurguladı. Aneminin halk arasında kansızlık olarak bilindiğini belirten Apak, bu durumun özellikle çocuklar arasında sıkça görüldüğüne dikkat çekti. Aneminin en önemli nedenlerinden birinin demir eksikliği olduğunu söyledi. Demir eksikliğinin çocuklardaki en belirgin belirtisinin iştahsızlık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Apak, bu durumun çoğu zaman göz ardı edildiğini ancak ciddi bir uyarı işareti olduğunu kaydetti. İlerleyen demir eksikliğiyle birlikte çocuklarda solukluk görülebileceğini belirten Apak, bunun tıbbi müdahale gerektiren bir durum olduğunu vurguladı.

DEMİR EKSİKLİĞİNİN YAYGINLIĞI VURGULANDI

Prof. Dr. Apak, toplumda demir eksikliği oranının oldukça yüksek olduğunu belirtirken, “Demir eksikliği toplumun yüzde altmışında var ama anemi yok” diyerek bu durumun önemine dikkat çekti. Her demir eksikliğinin kansızlık anlamına gelmediğini, fakat yine de ciddiye alınması gerektiğini vurguladı. Çocukların sağlıklı bir gelişim için yeterli ve dengeli beslenmenin önemini de aydınlattı.

SAĞLIKLI BESLENMEYE DİKKAT EDİLMELİ

Prof. Dr. Apak, protein tüketiminin gerekliliğine değinerek, “Bir çocuğun gelişimi sırasında her öğünde iki köfte yemesi lazım” dedi. Hayvansal proteinin demir ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynadığını ifade etti. Programın sonunda ailelere hitap eden Prof. Dr. Hilmi Apak, çocuklarının beslenme düzenine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Erken yaşta fark edilen demir eksikliği ve anemi vakalarının, doğru tedavi ve beslenme planlaması ile kolaylıkla kontrol altına alınabileceğini söyledi. Ayrıca, bu tür durumların ilerlememesi için düzenli doktor kontrollerinin yapılmasının önemine vurgu yaptı.