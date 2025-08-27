Prof. Dr. Arıca, Ayakkabıdaki Tehditler Uyardı

TEHDİT EDİCİ KİMYASAL MADDELER

Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Prof. Dr. Vefik Arıca, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği’nin (TASD) gerçekleştirdiği analizlerde, Çin ve Uzakdoğu’dan getirilen ayakkabılarda kanserojen maddeler ve ağır metallerin bulunduğunu belirtti. Prof. Dr. Arıca, “Bu ürünler yalnızca çocukları değil, yetişkinleri de tehdit ediyor; kansere, iktidarsızlığa ve kısırlığa yol açabilir” uyarısını yaptı. TASD’ın analiz sonuçlarına göre, kurşun ve kadmiyum gibi ağır metallerin yanı sıra hormon bozucu ftalat türevlerinin de kabul edilen sınır değerlerin çok üzerinde olduğu kaydedildi. Bu durumun, sadece çocuklar ve gençler için değil, yetişkinler için de ciddi risk taşıdığı vurgulandı.

IYİLEŞMEK ZORUNDA KALACAK KALDIRMA

Prof. Dr. Arıca, “Ayakkabı gibi doğrudan ciltle temas eden ürünlerde bu kadar yüksek düzeyde kurşun, kadmiyum ve ftalat bulunması çok ciddi bir halk sağlığı sorunudur” ifadelerini kullandı. Bu maddelerin, yalnızca kanser riskini artırmakla kalmayıp, hormon sistemini bozarak yetişkinlerde iktidarsızlık, kısırlık ve kalıcı üreme sorunlarına da sebep olabileceğini belirtti.

DENETİMLERİN ARTIRILMASI GEREKİYOR

Prof. Dr. Arıca, bu zararlı maddelerin etkilerinin kısa dönemde fark edilmeyeceğini ancak uzun vadede “görünmez bir tehdit” oluşturabileceğini dile getirdi. “Sağlık, birkaç lira tasarruftan çok daha değerlidir. Vatandaşlarımız ucuz ve denetimsiz ürünlerden uzak durmalı, kamu otoriteleri ise gümrüklerde daha sıkı denetimler yapmalıdır. Aksi halde toplum sağlığımız ucuz ithal ürünler yüzünden büyük tehdit altında kalacaktır,” dedi.