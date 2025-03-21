Prof. Dr. Asil’den Alzheimer Hakkında Öneriler

DEMANS VE ALZHEIMER İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

Prof. Dr. Talip Asil, demans ve Alzheimer hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yaşlanmanın bunama ile direkt ilişkili olmadığını vurgulayan Asil, Alzheimer hastalığının erken tespiti için düzenli bilişsel muayenelerin yapılması gerektiğine dikkat çekti. Unutkanlığın her zaman demansın bir göstergesi olmayabileceğini belirten Asil, hastalık süreci hakkında bilgilerin paylaşılması gerektiğini ifade etti.

YAŞLANMA VE BUNAMA İLİŞKİSİ

Asil, toplumda yaşlanmanın doğal bir süreç olarak kabul edilmesi gerektiğini, fakat bunun ile bunama arasında bir eşitlik kurulmaması gerektiğini aktardı. “Yaşlanınca bunamak normal değildir” diyen Asil, beyinde biriken proteinlerin hastalık belirtilerinin geç ortaya çıkmasına neden olduğunu açıkladı. Hafıza problemlerinin sürekli demans belirtisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Asil, unutkanlık yaşayanların panik yapmadan bilişsel muayene yaptırmalarının önemine değindi.

BİLİŞSEL MUAYENELERİN ÖNCELİĞİ

Bilişsel testlerin önemini vurgulayan Asil, “Hiçbir sorun yoksa 2-3 yılda bir, ancak risk varsa 3-6 ayda bir muayene yapılmalı” dedi. Alzheimer hastalığının ilerleyen evrelerinde, hastaların günlük yaşamlarını tek başına sürdüremediğini belirten Asil, bu süreçte hasta yakınlarının bilinçlendirilmesinin önem taşıdığını dile getirdi. Demans belirtileri ortaya çıktıktan sonra zorla bulmaca çözdürmenin, hastalar için sadece stres kaynağı oluşturduğunu belirten Asil, süreci yönetmede bilinçli hareket etmenin en etkili yol olduğunu ifade etti.