Prof. Dr. Atilla Çıtlak Başarı Duyurdu

BAŞHEKİMDEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Başhekimi Prof. Dr. Atilla Çıtlak, hastanede bulunan 4 asistan hekimin Avrupa ortopedi sınavını başarıyla geçtiğini duyurdu. Çıtlak, yaptığı yazılı açıklamada, hastanenin ortopedi kliniğinde bir profesör, bir doçent, üç doktor öğretim üyesi, üç uzman ve on asistan hekimin görev yaptığını ifade etti.

BÜYÜK BİR BAŞARI KAYDEDİLDİ

Eğitimlerini tamamlayan 4 asistanın Avrupa Ortopedi Board Sınavı’nda elde ettiği başarının sadece Giresun için değil, Türkiye’deki tüm klinikler arasında önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Çıtlak, “Yalnızca Giresun için değil, ülkemizdeki tüm klinikler arasında da büyük ölçekli bir başarı,” diye belirtti. Çıtlak, asistanların başarısına dikkat çekerek, eğitim süreçleri hakkında da bilgiler sundu.