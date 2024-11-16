“Prof. Dr. Ayberk Kaya’dan Uyarı: Heyelan Riski”

AFAD TARAFINDAN SAPTANAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Hemşin ilçesi olarak belirlediği deprem, dün saat 12.02’de meydana geldi. Yerin 12,85 kilometre derinliğinde oluşan bu deprem, Hemşin ile çevresindeki illerde de hissedildi. Kısa bir süreliğine paniğe neden olan deprem sonucunda, ilk bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Saha taramaları devam eden kentteki bu deprem, “Depremler heyelanları tetikler mi?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

UZMANLARA GÖRE HEYELAN RİSKİ

Uzmanlar, küresel ısınmanın etkisiyle yağış rejimindeki değişkenliklerin özellikle dik ve eğimli arazilerde toprak hareketliliğine yol açtığını, bu durumun Doğu Karadeniz bölgesinde aktif olan Karadeniz ile Kuzey Anadolu fayı arasında oluşan mikro depremlerin heyelan sahalarını tetikleyebileceğini ifade etti.

PROF. DR. AYBERK KAYA’DAN AÇIKLAMALAR

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Heyelan Araştırma Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Ayberk Kaya, bölgede son zamanlarda sıkça meydana gelen heyelanlara karşı dünkü depremin etki ve risklerini değerlendirdi. Prof. Dr. Kaya, “Doğu Karadeniz’de deprem olmaz” algısının yanlış olduğuna işaret etti: “Rize’de merkez üssü Hemşin ilçesi olan büyük bir deprem yaşadık. Bu deprem sonucunda can ve mal kaybı meydana gelmedi. Bilindiği üzere, ‘Ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde depremler olmaz, burada aktif fay zonu yoktur’ şeklinde bir algı maalesef bulunmakta. Bu bölgede gerçekten aktif bir fay zonu mevcut değil; ancak beklenenlerin dışındaki yeni bir fay oluşumu söz konusu. Bu fay, büyük ihtimalle kuzeydoğu ve güneybatı hattı boyunca uzanan fay zonlarında meydana gelen yüksek gerilme birikiminin sonucu olarak ortaya çıkmıştır.”