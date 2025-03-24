Prof. Dr. Baş: Türkiye’nin Mutluluğu İçin Öneriler

DÜNYA MUTLULUK ENDEKSİ RAPORU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Prof. Dr. İsmail Melih Baş, “Dünya Mutluluk Endeksi Raporu” ile ilgili açıklamalarda bulunarak Türkiye’nin mutluluk endeksinin yükselmesi için önemli öneriler sundu. Finlandiya, üst üste sekizinci kez dünyanın en mutlu ülkesi olarak belirlendi. Prof. Dr. Baş, raporda kullanılan bağımsız değişkenler arasında kişi başına düşen “Gayri Safi Milli Hasıla”, sosyal destek, doğumda yaşam beklentisi, yaşam tercihlerini yapmada özgürlük, cömertlik ve yolsuzluk algısı ile “Distopya ve Artık” gibi unsurların bulunduğunu aktardı. “Geçtiğimiz günlerde iki mutluluk raporu düştü kamuoyunun önüne. İlki uluslararası: Dünya Mutluluk Endeksi Raporu (DMR). Yıllardır Gallup ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı’nın ortaklaşa yayınladıkları DMR (İngilizcesi ile World Happiness Report WHR) adlı çalışmada mutluluk ölçümü bir öznel iyilik hali ölçümüdür. Bu da üç göstergeden oluşmaktadır: yaşam değerlemeleri, olumlu duygular (etkileme) ve olumsuz duygular (etkileme). Yaşam değerlemesi katılımcıların 0 (en kötü) ile 10 (en iyi) arasındaki zihinsel değerlemelerinden oluşuyor” dedi.

Dünyanın en mutlu ülkeleri arasında dikkat çeken detaylara değinen Prof. Dr. İsmail Melih Baş, İsrail’in 8’inci sırada olmasını şaşkınlıkla karşıladı. “Finlandiya, üst üste sekizinci kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Diğer sıralamalarda Danimarka, İzlanda ve İsveç aynı sırayla ilk dörtte yer almayı sürdürüyor. Avrupa ülkeleri sıralamada ilk 20’de oldukça yoğun konumda bulunuyor. İsrail 8’inci sırada, Kosta Rika ve Meksika ise ilk 10’a girerek sırasıyla 6’ncı ve 10’uncu sırada yer aldı. ABD, 2012’de 11’inci iken bu yıl 24’üncü sıraya gerileyerek tüm zamanların en düşük sırasına düştü. Bu raporda, ABD’deki yalnız yemek yeme oranının son 20 yılda yüzde 53 arttığı ve bunun mutsuzluğu artırdığı belirtiliyor. Afganistan, bir kez daha en mutsuz ülke olarak raporda en alt sıraya yerleşti. Afganistan’daki kadınlar, mafya hayatlarının daha da zorlaştığını ve sosyal şartların iyileştirilmesi için önemli adımların atılması gerektiğini belirtiyor” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN MUTLULUK ENDeksi

Türkiye’nin listedeki yeri hakkında bilgi veren Prof. Dr. İsmail Melih Baş, ülkemizin 94’üncü sırada bulunduğunu vurgulayarak önemli önerilerde bulundu. “Raporda Türkiye, bu yıl 5,262 puanla 94’üncü sırada kendine yer buldu. Türkiye, sıralamanın başlangıç yılı olan 2012’ye göre 0,08 puan kaybetti. Bunun yanı sıra TÜİK’in 2024 yılına ait yeni yayınladığı Yaşam Memnuniyeti Raporu’nda mutlu olduğunu beyan eden oranı 2023’te yüzde 52,7 iken, 2024’te maalesef yüzde 49,6’ya gerilemiş. Geleceğinden umutlu olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 67,1’den yüzde 64,3’e düşmüş” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Melih Baş, Türkiye’nin liste sıralamasındaki 90-100 aralığından kurtulmak için sistematik bir çaba harcaması gerektiğini belirtti. “Ekonomik olarak bölgeler, cinsiyet, yaş gibi tüm demografik özellikler açısından yaşam standardı eşitsizliği çözülmelidir. Sosyal yardımlar, insanların hazır tüketime yöneltici değil, insana yaraşır kolektif üretime yöneltici bir nitelikte olmalı. Sosyal yardım mekanizması ‘kapsayıcılık’ çalışmaları ile düzenlenmelidir. Anne-baba eğitimi başta olmak üzere, eğitim süreçlerinde verilen değerler sisteminin özgecilik, paylaşım, vicdan, dürüstlük, özgürlük ve sorumluluk dengesi gibi unsurları içermesi sağlanmalıdır. Eğitim, sağlık ve kültür başta olmak üzere tüm kamusal yönetimde saygı ve sevgi kavramları kuramsal ve felsefi olarak planlanıp organize edilmelidir. Bu kapsamda ‘yurttaş davranış skorlama sistematiği’ tasarımı ve uygulanması gerekmektedir. Toplumsal denetim sistemi kurulmamalıdır” diye belirtti.

Bireylere düşen görev ve sorumluluklar ile şirketlerin üzerindeki yükümlülükler için ayrıntılı bir çalışma gibi yasal düzenlemeler hazırlanmalıdır. Ayrıca, kamu yönetiminde bir organizasyon ile çalışmalar yürütülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.