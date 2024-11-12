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Prof. Dr. Canan Karatay’ın Yeni Kitabı

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SAĞLIĞA YENİ BİR PERSPEKTİF KAZANDIRAN KİTAP

Sağlık alanındaki çarpıcı yorumlarıyla tanınan Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay’ın yeni eseri ‘Panzehir Halk Sağlığı İçin Dört Kıtada Mücadele Dolu Bir Hayat Hikayesi’ raflardaki yerini aldı. Karatay, “Yaşam biçimim hiçbir zaman yansımadı, herkes çok merak ediyor, kitapta detaylı olarak ortaya koyuluyor” ifadelerini kullanarak, okuyucularına hayat felsefesini anlattı.

SAĞLIK SORUNLARININ KAYNAĞI GIDA VE İLAÇ ENDÜSTRİSİ

Karatay, sağlık sorunlarının temel nedenlerinden birinin gıda ve ilaç endüstrisinin devreye girmesi olduğunu vurguladı. “Beni suçlayan hep onlar zaten, ‘O kadını konuşturmayın, satışlarımız yüzde 30 azalıyor’ diyorlar, bütün hedefim; halkımızın sağlığı” diyerek bu konudaki düşüncelerini açıkladı. Bu eser, sağlıklı yaşam konusunda atılan adımlar ve karşılaşılan zorluklar hakkında derinlemesine bilgiler sunuyor.

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