Prof Dr Catherine Racowsky AÜ Rektörü Özlenen Özkan’ı Tanıttı

Prof. Dr. Catherine Racowsky, Akdeniz Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özlenen Özkan’ı rahim nakli ve üreme bilimi alanında dünyanın en önemli 10 kadın bilim insanından biri olarak gösterdi. AÜ’nün ev sahipliğinde düzenlenen 5’inci Uluslararası Rahim Nakli Kongresi’nde, Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesörü olan Dr. Catherine Racowsky, bu alanda çığır açan kadın bilim insanlarını tanıttı. Konuşmasında, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın bu alandaki öncülerden biri olduğunu vurguladı.

KADIN BİLİM İNSANLARININ ROLÜ ÇOK BÜYÜKTÜ

Prof. Dr. Racowsky, rahim nakli ve üreme biliminin tarihsel gelişimi üzerinde durarak kadın bilim insanlarının katkılarını belirtti. “Aslında bu alandaki ilk adımlar çok erken yıllarda atılmıştı. Bugün rahim nakli konuşuyoruz ama kökleri çok daha eskiye dayanıyor. 1978 Temmuz ayında ilk girişimler başladığında ekipler oldukça küçük ama son derece kararlıydı. 2010’lu yıllara gelindiğinde tıpta gerçekten olağanüstü bir başarıya ulaşıldı” ifadelerini kullandı. Akdeniz Üniversitesi’nin bu konudaki öncülüğünü de yeniden hatırlattı.

BAŞINDAN BERİ KADINLAR ETKİN

Bu alanda yapılan çalışmaların temelinde kadın bilim insanlarının yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Racowsky, “Aslında bu hikayenin temelleri 1934 yılında Boston’da yapılan memeli üreme çalışmalarıyla atıldı. O yıllarda bir kadın bilim insanı vardı. O kadın altı yıl boyunca laboratuvarda 800 farklı deneme yaptı, 138 yumurta üzerinde işlem uyguladı ve sonunda ilk başarılı gebeliği elde etti. Olağanüstü bir azim ve sabır örneğiydi. Kadın bilim insanlarının bu süreçteki rolü çok büyüktü” dedi.

KADINLAR BİLİMİN YÖNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Konuşmasında Martin Johnson’ın ‘Bunu Mümkün Kılan Kadınlar’ başlıklı makalesine de atıfta bulunan Prof. Dr. Racowsky, kadın bilim insanlarının katkılarını önemli bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti. Üreme biliminin erken dönemindeki gelişmeleri aktarırken, kadın araştırmacıların bilimdeki öncülüğünü vurguladı. Ayrıca, bu bilim insanlarının bilimsel araştırmaların yanı sıra etik tartışmaların da öncüsü olduğunu hatırlatarak, bilimin ilerlemesinde onların cesaretinin belirleyici olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı olarak 2010 yılından beri görev yapıyor. Türkiye’nin ilk çift kol nakli ve dünyada ilk kadavradan rahim nakli ile Türkiye’nin ilk yüz nakli operasyonlarına imza atan ekibin önemli bir üyesi. Aynı zamanda birçok uluslararası yayın ve bildiri sahibi olan Prof. Dr. Özkan, yürüttüğü projelerle birçok ödül de kazandı. 14 Ağustos 2020 tarihinden bu yana AÜ Rektörü olarak görevine devam ediyor.