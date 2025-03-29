Prof. Dr. Cemal Kafadar Görevden Alındı

HARVARD ÜNİVERSİTESİ’NDEN GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Harvard Üniversitesi, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nin (CMES) yöneticileri Prof. Dr. Cemal Kafadar ve Rosie Bsheer’i görevden aldı. Sosyal Bilimler Geçici Dekanı David Cutler tarafından yapılan açıklamada, Kafadar’ın yerine Salmaan Keshavjee’nin getirildiği ifade edildi. Kafadar ve Bsheer, üniversitedeki öğretim üyeliği görevlerine devam ediyor.

CMES ÜZERİNE YAPILAN SUÇLAMALAR

CMES, İsrail ve Filistin konuları üzerindeki programları sebebiyle eleştirilere maruz kaldı ve bazı çevrelerce antisemitik olarak nitelendirildi. Bu durum, Harvard Üniversitesi’ni kamuoyu baskısı altında bıraktı.

ÖMER ÇELİK’TEN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Harvard’ın aldığı kararı eleştirerek, “Bu karar, tüm dünyada akademik düşünceyi siyonistleştirmek isteyenlerin yeni bir saldırganlığıdır,” dedi. Çelik, siyonizmin ifade özgürlüğünü köleleştirme çabasında olduğunu vurguladı. Devamında, “Harvard Üniversitesi yönetiminin, Orta Doğu Çalışmaları Merkezi’nde gerçekleştirilen çalışmaları antisemitizm olarak adlandırması, bilimsel düşünceye açık bir saldırıdır,” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Bu siyonist saldırganlığın yeni hedefi olan Harvard Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Merkezi yöneticisi, düşünce dünyasının seçkin entelektüellerinden Cemal Kafadar ve yardımcısı Rosie Bsheer görevlerinden antisemitizm suçlamasıyla alındı. Siyonizm, insanlık düşmanı bir nefret siyaseti ve gerçek anti-semitizmdir. Üniversitelerin siyonizme teslim olması, medeniyetin tüm kazanımlarını yok edecektir.” diye ekledi.

FİLİSTİN’E DESTEK GÖSTERİLERİ VE BASKILAR

ABD’de Filistin’e destek amacıyla düzenlenen gösteriler, üniversite öğrencileri üzerinde artan bir baskı oluşturdu. Trump yönetimi döneminde, bu gösterilere katılan yabancı öğrencilerin sınır dışı edilme süreçleri hızlandığı gibi, Canary Mission gibi platformlar da Filistin yanlısı öğrencileri hedef gösterdi.