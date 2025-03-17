Prof. Dr. Çetinkaya’ya Dolandırıcılık Suçlaması İle Dava

3 MİLYON LİRA İSTEMİ İDDİASIYLA DAVA AÇILDI

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya hakkında “bir suçlunun serbest bırakılması” karşılığında 3 milyon lira istemesi iddiasıyla dolandırıcılıktan dava açıldı. Başsavcı adının kullanılmasıyla ilgili olarak Faruk G., 9 Aralık 2024’te Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Mersin’de oto galericilik yapan Hakan G.’nin ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan gözaltına alındığı ve 13 Eylül 2024’te tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği belirtildi. Faruk G., kardeşinin mağduriyetinin giderilmesi halinde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanabileceğini öğrendiği için, eski Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çetinkaya ile irtibata geçerek 1.5 milyon lira olan zararını ödemek istediğini ifade etti.

TUTUKLAMA SONRASI GÖRÜŞME TALEBİ

Faruk G., suç duyurusunda, Prof. Dr. Çetinkaya’nın zararının daha fazla olduğunu söylemesi üzerine 1.5 milyon lirayı IBAN aracılığıyla “Adana CBS 2024/ .. zarar karşılama Hakan G.” açıklamasıyla gönderdiğini, fakat buna rağmen kardeşinin tutuklandığını belirtti. Eylül ayının sonunda Çetinkaya ile yaptığı telefon görüşmesinde şikayetinden vazgeçmesini ve tüm masraflarını karşılayacağına dair düşüncelerini aktardığını, ancak Çetinkaya’nın 3 milyon lira talep ettiğini ileri sürdü. Faruk G., bu ödemeyi yapacak gücünün olmadığını belirtmesine rağmen Çetinkaya’nın Hakan G.’nin tutukluluğunun kendisinden kaynaklandığını söyleyerek, para alındıktan sonra “Başsavcımız yabancı değil, dilekçeyi WhatsApp’tan iletirim” dediğini ifade etti.

SUÇÜSTÜ OPERASYON VE YARGILAMA SÜRECİ

Faruk G., Prof. Dr. Çetinkaya ile yaptığı görüşmelerin ses kayıtlarını savcılığa delil olarak sundu. Savcılığın talimatıyla, Faruk G. 6 Aralık 2024’te, Prof. Dr. Cihan Çetinkaya’ya 3 milyon lira ödemek için bir görüşme gerçekleştirdi. Suçüstü yapılmak amacıyla, Faruk G. tarafından temin edilen 1 milyon 400 bin liralık banknotların seri numaraları polislerce kaydedildi. Polis, Çetinkaya’nın bir otomobil ile bankaya geldiğini tespit etti. Faruk G. de bankanın önüne geldiğinde, bagajdan çıkardığı çantayı Çetinkaya’ya verdi. Parayı almasıyla birlikte Çetinkaya, polis tarafından yakalandı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen Prof. Dr. Çetinkaya, yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Savcı, Prof. Dr. Çetinkaya hakkında ‘Kamu Görevlileri ile İlişkisi Olduğundan Bahisle Bir İşin Gördürüleceği Vaadiyle Dolandırıcılık’ suçundan iddianame hazırladı.

IDDIANAMENIN KABULU VE SAVUNMA

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen iddianame kabul edildi. Savcı, Prof. Dr. Çetinkaya’nın 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. İddianamede, suç duyurusu dilekçesi, ses kayıtları ve Çetinkaya’nın savunmasına yer verildi. Olayın ardından ATÜ Rektör Yardımcılığı görevinden alınan Prof. Dr. Çetinkaya, ifadesinde dolandırıldığını öne sürdü ve Hakan G.’yi tanımadığını belirtti. Ses kayıtlarının dahi manipüle edilmiş olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Çetinkaya, dolandırıcılığın mağduru olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Çetinkaya, yakında hakim karşısına çıkacak.