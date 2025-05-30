Prof. Dr. Dağdeviren, Çalışmalarının Arkasındayım

DAĞDEVİREN’İN AÇIKLAMASI

Yükseköğretim Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Dağdeviren, son dört yıldır dünyanın en etkili bilim insanları listesinde kendine yer bulduğunu belirterek, akademik çalışmalarına olan bağlılığını vurguladı. Yazılı açıklamasında, akademideki 24. yılına adım atmakta olduğunu ve yaklaşık 15 yıl boyunca yükseköğretimde çeşitli idari görevlerde yer aldığını ifade etti. Prof. Dr. Dağdeviren, bu süreçte devlet ve milletin emanetine en üst düzeyde sahip çıkmaya çalıştığını dile getirdi. Yürüttüğü idari işlemler nedeniyle inceleme ya da soruşturmalara maruz kalmadığını kaydetti. Ayrıca, son 5 buçuk yıldır görev yaptığı Yükseköğretim Denetleme Kurulu üyeliğinde 300’e yakın inceleme, soruşturma, araştırma ve denetleme raporu hazırladığını bildirdi.

OBJEKTİF DEĞERLENDİRME YAPTI

Prof. Dr. Dağdeviren, raporları hazırlarken birilerin hoşuna gidip gitmeyeceği düşüncesi taşımadığını vurgulayarak, gerekli bilgileri toplayarak objektif bir değerlendirme yaptığını belirtti. Aynı zamanda, akademik çalışmalarını aksatmadan, hocaları, arkadaşları ve öğrencileriyle düzenli olarak araştırma ve yayın faaliyetlerine devam ettiğini ifade etti. 200’ün üzerinde akademik çalışma yapıldığını ve bu çalışmaların akademik camiada karşılık bulduğunu da sözlerine ekledi.

MAKALEYE YÖNELİK HAKARET İÇEREN HABERLER

Prof. Dr. Dağdeviren, 2021 yılında üç arkadaşıyla yazdığı ve yayınlayan dergi tarafından geri çekilen “A state-of-the-art survey on spherical fuzzy sets” başlıklı makale ile ilgili bazı platformlarda yanıltıcı ve hakaret içeren haberler yayımlandığını belirtti. Bu haberlerde, makalesiyle ilgisi bulunmayan bir rapor ile algı yaratılmaya çalışıldığını, kamuoyunun yanıltıldığını ifade etti. Söz konusu durumun kendisini, iş arkadaşlarını ve diğer bilim insanlarını zan altında bıraktığını söyledi.

HUKUKİ HAKLARINI KULLANACAK

Akademik etik ve dürüstlük konusundaki hassasiyetinin kariyeri boyunca önemli bir yer tuttuğunu belirten Dağdeviren, ilgili dergi ve haberler hakkında hukuki haklarını kullanacağını açıkladı. İlgili makalenin bir review çalışması olduğunu belirten Dağdeviren, ileri sürülen “sahtecilik” iddialarının mantıksız olduğunu vurguladı. Çalışmasının 2020 yılında uluslararası bir kongrede kabul edildiğini ve daha sonra dergide yayınlandığını dile getirerek, sürecin e-posta ortamında kanıtlarının bulunduğunu aktardı.

GAZİ ÇEKİLEN MAKALELERİN NEDENİ

Prof. Dr. Dağdeviren, yayınladıkları makalenin diğer araştırmacılar arasında ilgi gördüğünü ve toplamda 26 atıf aldığını belirtti.

Ayrıca, derginin başka bir yayınevine geçmesiyle birlikte, daha önce yayınlanan 685 makalenin geri çekildiğini duyurduğunu ifadelerine ekledi. Geri çekilen makalelere dair açıklamaların yeterli olmadığını dile getirirken, yazar arkadaşlarının makalenin geri çekilme sebebini öğrenmeye çalıştığını ve geri dönüş alamadığını kaydetti. Sonuç olarak, “Tüm bu süreçlerin e-posta ortamında kanıtları bulunmaktadır,” şeklinde sözlerini tamamladı. Prof. Dr. Dağdeviren, “Son dört yıldır dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alan bir akademisyen olarak yaptığım tüm akademik çalışmalarımın olduğu gibi bu çalışmamın da sonuna kadar arkasındayım,” ifadelerini kullandı.