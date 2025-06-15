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Prof. Dr. Dağlı, Babalar Günü’nü kutladı

REKTÖRDEN BABALAR GÜNÜ MESAJI

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “Babalar Günü” vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Açıklamasında, “Fedakarlığın ve merhametin simgesi babalar, çocuklarının en büyük destekçileri, maddi ve manevi rehberleridir” ifadesini kullandı.

BABALARIN ROLÜNÜ VURGULADI

Prof. Dr. Dağlı, babaların çocuklarının geleceğe hazırlanması ve hayata atılması konusundaki önemli rollerine de dikkat çekti. Mesajına şöyle devam etti: “Yaşamları boyunca bize güç vererek zorluklarla mücadele etmeyi, paylaşmayı, sorumluluk sahibi olmayı ve örf ile adetlerimiz gibi değerlerimizi öğreten ailemizin koruyucusu babalarımızın hakkını asla ödeyemeyiz.”

HER AN ANILMALARI GEREKEN BİR KONU

Bu nedenle babaların sadece yılda bir gün değil, her an saygı ve sevgiyle anılmasının yegane görevleri olduğunu belirten Dağlı, “Şefkat ve sevgisini bizden esirgemeyerek, en iyi şekilde yetişmemiz için büyük gayret gösteren tüm babalarımızın Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, vefat eden babalarımızı rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.

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