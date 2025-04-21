Prof. Dr. Dağlı’nın Mesajı: “23 Nisan Önemlidir”

23 NİSAN’IN ÖNEMİNE VURGU

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105’inci yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Prof. Dr. Dağlı, “23 Nisan 1920, aziz Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı gündür” ifadesini kullandı.

GELECEĞİMİZİN TEMİNATI

Prof. Dr. Dağlı, mesajında 23 Nisan’ın anlam ve önemine dikkat çekerek şu sözleri kaydetti: “Yurdumuzun dört bir yanını saran işgalcilere karşı verdiğimiz mücadele sonunda aziz Türk Milleti’nin bağımsızlık ve özgürlük iradesini tüm dünyaya ilan ettiği gündür.” Ayrıca, “En zor şartlarda bile çocuklarımızın yarınlarını düşünen Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı günü Cumhuriyetimize sahip çıkacak çocuklarımıza bayram olarak armağan etmesi, onlara verdiği değerin, inancın ve güvenin göstergesidir” dedi.

EĞİTİMİN ÖNEMİ

Rektör Prof. Dr. Dağlı, “Bizler de Ata’mızın izinde, dün olduğu gibi bugün de çocuklarımızın özgüvenli, bilgili, milli ve manevi değerlerimize bağlı nesiller olarak yetişmesi için eğitimlerine ve gelişimlerine destek olmalı, çok çalışmayı ve bilgiyi hayat felsefesi olarak benimsemeleri için çalışmaya devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

ŞEHİTLERİ ANMA

Prof. Dr. Dağlı, mesajını “TBMM’nin açılışının 105’inci yıl dönümü ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” diyerek sonlandırdı.