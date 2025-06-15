Prof. Dr. E. Altındağ, akreditasyonu değerlendirdi. 2027’de zorunlu hale gelecek. Kalite güvencesi olarak tanımladı. Üniversiteler insan kaynağı eksikliği yaşıyor. Kaliteli eğitim için çözüm şart

YÜKSEKÖĞRETİMDE AKREDİTASYON SÜRECİ DEĞERLENDİRİLDİ

Prof. Dr. Erkut Altındağ, katıldığı Bilim Gündemi programında yükseköğretimde önemli bir konuyu, akreditasyon sürecini ele aldı. Üniversitelerin 2027 yılı itibarıyla bu süreci tamamlamak zorunda olduğunu belirtti. Altındağ, akreditasyonu yükseköğretim kurumlarının kalite güvencesi olarak tanımlıyor. “Akreditasyon, yükseköğretimde kalitenin kanıtıdır” diyerek sürecin, üniversitelerin akademik, idari ve fiziki yeterliliklerini onayladığını vurguladı. Ayrıca, ulusal ve uluslararası birçok kurumun bu süreci denetlediğine de dikkat çekti.

2027 YILI BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK

Altındağ, Türkiye’deki üniversiteler için 2027 yılının kritik bir dönem olacağını ifade etti. “2027 yılı itibariyle akreditasyon zorunlu hale gelecek” ifadeleriyle birlikte, bu durumun üniversitelerin akredite olma zorunluluğu doğuracağını ve kalite standartlarını belgelendirmeyen kurumların rekabette dezavantajlı hale geleceğini açıkladı.

İNSAN KAYNAĞI EKSİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Prof. Dr. Altındağ, özellikle devlet ve bazı vakıf üniversitelerinde yaşanan insan kaynağı eksikliğini gözler önüne serdi. “Üniversitelerde personel yetersizliği süreci kısıtlıyor” diyerek, akreditasyon için gerekli hazırlıkların bu nedenlerle aksadığını söyledi. Ayrıca, kaliteli eğitimin sürdürülebilirliği açısından üniversitelerin bu eksiklikleri hızla kapatması gerektiğinin altını çizdi.