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Prof. Dr. E. T. Koparan Söyleşi Düzenledi

ÜNİVERSİTEDE BİLİM SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Ezgi Taylan Koparan, 29 Mayıs 2025 tarihinde Kdz. Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi’nde Kdz. Ereğli İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi öğrencilerine yönelik bir bilim söyleşisi gerçekleştirdi.

KANITLARLA DOLU BİR SUNUM

Söyleşi sırasında “Süperiletkenler ve Uygulama Alanları” teması üzerinden süperiletkenlerin keşfi, tarihsel gelişimi, günümüzdeki kullanım alanları ve gelecekteki potansiyeli hakkında kapsamlı bilgiler sunuldu. Prof. Dr. Ezgi Taylan Koparan, ayrıca kendi akademik çalışmalarıyla ilgili de öğrencilere bilgiler aktardı. Etkinlik, çeşitli video gösterimleri ile zenginleştirilerek öğrencilere ilgi çekici bir öğrenme deneyimi sağladı.

Programın sonunda, Kdz. Ereğli İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi okul müdürü Uğur Yağmur ile İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ümmü Gülsüm Dedeşah, Prof. Dr. Ezgi Taylan Koparan’a teşekkür belgesi ve çiçek sundu. Bu etkinlik, öğrencilerin bilimsel kavramları daha iyi anlamalarına katkı sağladı.

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