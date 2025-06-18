Prof. Dr. Ercan, Kaçak Yapı Yıktı

DEPREFM UZMANI KAÇAK YAPILARA DİKKAT ÇEKİYOR

Türkiye’de deprem gerçeğini dile getiren yayınlarıyla tanınan deprem uzmanı Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan’ın Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yer alan yazlığında kaçak kat olduğu ortaya çıktı. Ercan’ın komşularının ihbarı sonrası Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mülkü denetlemek için harekete geçti ve evdeki kaçak kısımlar için yıkım kararı aldı.

KAÇAK EKLENTİLERİ YIKTI, EVİ BOŞALTTI

Yeni Asır gazetesinin aktardığı habere göre, Prof. Dr. Ercan, kaçak eklentileri yıktıktan sonra villasını satışa çıkardı. İddialara göre, aynı gün içinde evi de boşalttığı belirtildi. Yapılan inceleme sonrasında zemin katta izinsiz kapatmalar, çatı katında kaçak kat ve bahçede de imar barışı ile ilgili usulsüz yapılar tespit edildi. Bu durum üzerine açılan dava devam ederken, Ercan’ın kaçak eklentileri kendi elleriyle yıktığı bilgisi gündeme geldi.

YIKIM SÜRECİ VE SATIŞ PLANI

Prof. Dr. Ercan, kaçak yapıların yıkımı için görevlileri çağırarak çatı katını da yıktırdı. Bu süreçte, bir emlak firmasına başvurarak villası için satış talebinde bulunduğu öğrenildi.