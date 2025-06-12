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Prof. Dr. Erkut Altındağ Akreditasyon Üzerine Bilgiler Verdi

AKREDİTASYONUN YÜKSEKÖĞRETİMDEKİ YERİ

Doğuş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkut Altındağ, Bilim Gündemi programında yükseköğretimde akreditasyonun önemi ve gelecekteki planlamalar hakkında dikkat çekici bilgiler paylaştı. Akademik kalitenin ulusal ve uluslararası seviyede belgelenmesi açısından akreditasyon sürecinin büyük bir önem taşıdığını belirtti. Prof. Dr. Altındağ, akreditasyonun üniversiteler için yalnızca bir belge değil, aynı zamanda eğitim kalitesinin somut bir göstergesi olduğunu dile getirerek, “Akreditasyon, yükseköğretimde kalitenin kanıtıdır” şeklinde konuştu.

GÜVENİLİRLİK VE GELECEK PLANLAMALARI

Altındağ, çok sayıda ulusal ve uluslararası kurumun akreditasyon süreçlerini denetlediğini ifade etti ve bunun yanında 2027 yılından itibaren akreditasyonun üniversiteler için yasal bir zorunluluk haline geleceğini vurguladı. Üniversitelerin personel eksikliği gibi yapısal sorunlarla mücadele ettiğini belirten Altındağ, bu olumsuz durumun akreditasyon süreçlerine zarar verebileceğini söyledİ. “YÖK, akreditasyon zorunluluğunu 2027’den bir yıl erteleyebilir” diyerek sürecin esneklik gösterebileceğine dikkat çekti.

AİLELERİN İLGİSİ VE ULUSAL GÖRÜNÜRLÜK

Prof. Dr. Altındağ, ailelerin akreditasyon belgelendirme sürecine olan ilgisinin her geçen gün arttığını da sözlerine ekledi. Akreditasyonun yalnızca iç kaliteyi artırmakla kalmayıp, üniversitenin dış görünürlüğünü de etkilediğine vurgu yaptı: “Akreditasyon, uluslararası öğrenci sayısını da etkiliyor.” Öğrencilere yönelik önemli bir uyarıda bulunan Altındağ, “Üniversiteleri mutlaka yerinde ziyaret edin” şeklinde tavsiyelerde bulundu. Bu sürecin sadece belgelerle yeterli olmadığını, ayrıca kampüs kültürü ve eğitim ortamının da değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

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