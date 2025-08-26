Prof. Dr. Fatih Konukcu, Trakya Kuraklık Yaşıyor

TRAKYA’DA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ETKİLERİ

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’nden Prof. Dr. Fatih Konukcu, Trakya’da 2030 ve 2040 yıllarında beklenen kuraklık ve sıcaklık artışının, 2020’li yılların ortalarından itibaren etkilerini göstermeye başladığını ifade ediyor. “2015 yılından sonra son 10 yılda sıcaklık değişimi, iklim değişiminden önceki döneme göre 1,62 santigrat derece arttı Trakya bölgesinde. Şu anda 2 santigrat derece bir ortalama artış yaşıyoruz. Burada yağış olarak da yaklaşık 140 milimetrelik bir azalma var” diyor. Son 3 yıldır Türkiye genelinde iklim değişikliği, aşırı sıcaklar ve yetersiz yağışlar sonucu ortaya çıkan kuraklık etkisini sürdürüyor. Tarımın yoğun olduğu Trakya’da yer altı ve yer üstü su kaynaklarında gözle görülür düşüşler yaşanıyor.

KURAKLIK VE SICAKLIK ARTIŞI YAŞANIYOR

Prof. Dr. Konukcu, Trakya’nın 2030 ve 2040 yıllarında beklenen kuraklık ve sıcaklık artışını, 2020’li yılların ortalarında yaşamaya başladıklarını belirtiyor. İklim değişimi ile ilgili yaptıkları önceki çalışmalarda, 2020’li yıllarda 0,3 santigrat derece veya 2030’ların sonuna doğru 0,9 santigrat derece sıcaklık artışı olacağını öngörmüşlerdi. Konukcu, “Yağışlarda çok büyük artış olmasa da ilkbahar ve yaz yağışlarında artış bekleniyordu. Türkiye daha fazla etkilenecek ama Trakya; Türkiye içerisindeki en az etkilenecek bölge olarak belirlemiştik. Ancak son yıllarda bunun tam tersini yaşadık” diye açıklıyor.

SU KAYNAKLARINDA DÜŞÜŞ

Prof. Dr. Konukcu, sıcaklık artışı ve yetersiz yağışların Trakya bölgesinde ciddi su krizlerine yol açtığını vurguluyor. “Şu anda çok ciddi su krizi yaşamıyor gibi bir durumdayız ama bunun sebebi yer altı sularının kendi potansiyelinin, yenilenebilir potansiyelinin üzerinde kullanıldığı için bu sıkıntıyı yaşamıyoruz. Su kaynaklarında büyük stres yaşıyoruz. 500 milyon metreküp yıllık su potansiyeli varken, şu anda 650 milyon metreküp su çekiliyor. Bunun yarısı şehirler, diğer yarısı sanayi için kullanılıyor” şeklinde bilgi veriyor.

SUYUN TASARRUFU VE MODERNİZASYONU

Prof. Dr. Konukcu, su kullanımının dikkatli yönetilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. “400 milyon metreküpten fazla su kullanılmaması gerekir. Bu suyun ihtiyat akçesi gibi kullanılması gerekir. Olur ki ileriki yıllarda art arda gelen kuraklıklar nedeniyle gıda güvencesini sağlamak için çok acil durumlarda kullanılması gereken bir suyu, rahatlıkla harcıyoruz. Tarımda su kullanımı verimliliği ise çok düşük, yüzde 50 civarında. Bunu yüzde 70’e çıkarabiliriz” diyor. Sulama sistemlerini modernize ederek ve çiftçileri eğiterek tasarruf sağlamak mümkün.

KAYIP KAÇAK ORANLARI VE YÜZEY SUYUNA YÖNELİM

Prof. Dr. Konukcu, şehirlerde su kayıplarının yaklaşık yüzde 40 civarında olduğunu belirtiyor. “Bu ortalama bir rakam ama genel olarak böyle. Yüzde 20’lere düşürsek büyük bir kazanım elde edebiliriz. Sanayide, yer altı suyundan ziyade yüzey su kaynaklarına yönelmek gerekiyor. Yüzey su kaynaklarının büyük bir kısmı kirli ve temizlenmeleri lazım. Yeni yatırımlara ve altyapı projelerine yoğunlaşmak gerekir. Ayrıca, yer altı sularının kullanımı en az yüzde 50 azaltılabilir ve Trakya bölgesindeki su stresi önlenebilir” diye vurguluyor.