Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in Vatandaşlığındaki Değişim

ULUSLARARASI BAŞARI VE GÜNDEME GELİŞİ

Tıp alanındaki uluslararası başarılarıyla tanınan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, geçmişte vatandaşlıktan çıkarılması ve ardından tekrar vatandaşlık hakkı kazanmasıyla yeniden gündeme geldi. Sosyal medya üzerinde yayılan iddialar sayesinde “Gazi Yaşargil neden vatandaşlıktan çıkarıldı?” ve “Gazi Yaşargil’in vatandaşlığı ne zaman iade edildi?” soruları merak konusu oldu. Peki, Gazi Yaşargil neden vatandaşlıktan çıkarıldı, ne yaptı? İşte tüm detaylar…

NEDEN VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILDI?

Dünya çapında tanınan beyin cerrahı Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 27 Mayıs 1960 darbesi sonrası Türk vatandaşlığından çıkarılan isimlerden biri olarak biliniyor. O dönemde yurt dışında tıp eğitimine devam eden Yaşargil, doçentlik sınavına hazırlık yaparken Türkiye’den askerliğini yerine getirmesi gerektiğini belirten bir celp aldı. Bu süreçte lise yıllarından arkadaşı olan Ömer İnönü kendisini ziyaret etti. Yaşargil, Ömer İnönü aracılığıyla dönemin Başbakanı İsmet İnönü’ye eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönüş yapacağını iletti. Ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı. Askerî darbe sonrası kurulan yönetim tarafından Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığından çıkarıldı ve uzun yıllar “Haymatlos”, yani vatansız olarak yaşamak zorunda kaldı.

Yıllar sonra, Turgut Özal’ın başbakanlık döneminde, Yaşargil’in yeniden vatandaşlığa alınması adına resmi girişimler başlatıldı. Türkiye’ye dönmekte hâlâ tereddüt yaşayan Yaşargil’e pasaportunu dönemin Sanayi Bakanı Şükrü Yürür bizzat yurt dışında teslim etti. Böylece 18 yaşında ayrıldığı ülkesine tam 45 yıl sonra yeniden döndü. Türkiye’ye ulaştığında ilk durağı başkent Ankara oldu. Başkente dönüşünde oldukça duygulandığını belirten Yaşargil, uçaktan indikten sonra araçtan inmeden yaklaşık 3 saat boyunca Ankara sokaklarını dolaşarak kentin geçirdiği değişimi gözlemledi ve sonrasında İstanbul’a geçerek eski dostu şair Can Yücel ile buluştu.