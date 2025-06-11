Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Tıp İkonu

PROF. DR. GAZİ YAŞARGİL’İN HAYATI

Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Türk tıp tarihinde önemli bir yere sahip olmasıyla gündemde yer edindi. “Gazi Yaşargil kimdir, kaç yaşında vefat etti, memleketi neresi?” soruları, internet kullanıcıları arasında en çok tartışılan konular arasına girdi. Dünyaca tanınan beyin cerrahlarından biri olarak bilinen Yaşargil, modern nöroşirürji alanında çığır açan çalışmalar gerçekleştiren bir bilim insanı. 6 Temmuz 1925’te Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Akpınar köyünde dünyaya gelen Gazi Yaşargil, tıp eğitimine Ankara Üniversitesi’nde başladıktan sonra Almanya’da Friedrich Schiller Üniversitesi ve İsviçre’deki Basel Üniversitesi gibi prestijli okullarda eğitim aldı.

EĞİTİMİ VE KARIYERİ

Uzun yıllar Zürih Üniversitesi’nde görev yapan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, burada mikrovasküler beyin cerrahisi alanında devrim niteliğinde teknikler geliştirdi. Bu yöntemler sayesinde epilepsi cerrahisi, beyin tümörleri ve damar hastalıkları gibi alanlarda yeni cerrahi yaklaşımlar dünya genelinde kabul edildi. Kariyeri boyunca 3.000’den fazla beyin cerrahının eğitimine katkıda bulunan Yaşargil, yayımladığı bilimsel makaleler ve kitaplarla dünya tıp literatüründe önemli bir yer edindi. 1999 yılında Amerikan Beyin Cerrahları Derneği tarafından “Yüzyılın Beyin Cerrahı” unvanına layık görüldü.

KİŞİSEL HAYATI VE AİLESİ

Prof. Dr. Gazi Yaşargil, mesleki başarılarıyla beraber özel hayatı ile de merak edilen kişilerden biri oldu. “Gazi Yaşargil evli mi?” ve “Eşi kim?” sorularına sıkça yanıt arandı. Yaşargil, hayatı boyunca iki kez evlilik yapmış. İlk evliliğinden Leyla ve Ceylan isimli iki kızı ve Can adında bir oğlu oldu. Oğluna verdiği “Can” ismi, yakın dostu Can Yücel’e duyduğu saygı ve anısını yaşatma isteğiyle belirlendi. İkinci evliliği ise uzun yıllardır Dianne Yaşargil ile sürüyor. Çiftin ilişkisi, Gazi Yaşargil’in uluslararası akademik ve mesleki çalışmalarında büyük bir destek unsuru oldu. Dianne Yaşargil’in, özellikle Prof. Yaşargil’in kariyerindeki dönüm noktalarında yanında olduğu biliniyor. Gazi Yaşargil, özel hayatını kamuoyundan uzak tutmayı tercih etti. Ancak, akademik çevrelerde eşiyle birlikte çalışmalar yürüttüğü ve bilimsel başarılarının arkasında aile desteğinin bulunduğu ifade ediliyor. Eşi Diane’i bir röportajında şöyle anlatıyor; “Bambaşka bir İngilizdir o. Türkleri sonsuz sever, çok hoşlanır. 8 sene Avrupa Beyin Cerrahisi Hemşireleri’nin şefliğini yaptı, mesleğinde çok başarılıdır. Benim ameliyatlarımda kendi yaratışları vardır, birlikte çok iyi düet yaparız. Ne yazık ki, dünyada hâlâ hemşirenin kıymeti bilinmiyor.”