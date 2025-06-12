Prof. Dr. Gazi Yaşargil Vefat Etti

GAZİ YAŞARGİL’İN HAYATI VE BAŞARILARI

Türk tıp tarihinde önemi büyük olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, vefatının ardından biyografisiyle gündeme geldi. “Gazi Yaşargil kimdir, kaç yaşında vefat etti, memleketi neresi?” gibi sorular, internet kullanıcıları arasında hızla popülerleşti. Prof. Dr. Gazi Yaşargil’in hayatı, nereli olduğu ve kaç yaşında vefat ettiğiyle ilgili merak edilen bilgiler şöyle… Dünya genelinde tanınan beyin cerrahlarından biri olarak bilinen Prof. Dr. Gazi Yaşargil, modern nöroşirürji alanında devrim yaratan çalışmalara imza atmış bir Türk bilim insanıdır. 6 Temmuz 1925’te Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Akpınar köyünde dünyaya gelen Yaşargil, tıp eğitimine Ankara Üniversitesi’nde başladı. Bu eğitim sürecinin ardından Almanya’da Friedrich Schiller Üniversitesi ve İsviçre’de Basel Üniversitesi gibi saygın eğitim kurumlarında eğitim aldı.

ÇALIŞMALARIYLA DÜNYA ÇAPINDA TANINDI

Zürih Üniversitesi’nde uzun yıllar görev yapan Gazi Yaşargil, burada mikrovasküler beyin cerrahisi alanında çığır açan teknikler geliştirdi. Bu yöntemler, epilepsi cerrahisi, beyin tümörleri ve damar hastalıkları gibi alanlarda yeni cerrahi yaklaşımlar olarak dünya genelinde kabul gördü. Kariyeri boyunca 3.000’den fazla beyin cerrahının eğitimine katkı sağlayan Yaşargil, bilimsel yayınları, kitapları ve cerrahi teknikleri ile tıp literatüründe önemli bir yer edindi. 1999 yılında, Amerikan Beyin Cerrahları Derneği tarafından “Yüzyılın Beyin Cerrahı” unvanıyla onurlandırıldı. Gazi Yaşargil, yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası tıp camiasında da örnek alınan bir figür haline geldi. Nöroşirürjiye kazandırdığı yeniliklerle hatırlanıyor.

VEFATI VE HEYECANLI BEKLENTİLER

Prof. Dr. Gazi Yaşargil, Türk tıbbının ve dünya nöroşirürji camiasının saygın isimlerinden biri olarak 11 Haziran 2025 tarihinde 99 yaşında hayata veda etti. Yapısının vefat haberi, bilim dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Yaşargil’in kariyeri boyunca yaptığı katkılar yeniden gündeme geldi. “Gazi Yaşargil öldü mü, ne zaman vefat etti?” soruları sosyal medyada ve arama motorlarında en çok sorulan konular arasında yer aldı.