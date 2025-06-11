Prof. Dr. Gazi Yaşargil Vefat Ettimi?

PROF. DR. GAZİ YAŞARGİL’İN SAĞLIK DURUMU GÜNDEMDE

Türk tıp dünyasının önemli isimlerinden biri olan Prof. Dr. Gazi Yaşargil, son günlerde sosyal medyada yayılan iddialar nedeniyle tekrar gündeme geldi. Kullanıcılar “Prof. Dr. Gazi Yaşargil öldü mü, ne zaman vefat etti?” sorularını araştırmaya başladı. Yaşargil’in sağlık durumu ve hayatıyla ilgili detaylar, internet aramalarında ön plana çıkan konular arasında yer alıyor. Peki, Prof. Dr. Gazi Yaşargil öldü mü? Gazi Yaşargil’in sağlık durumu nedir? İşte, bu konudaki detaylar…

PROF. DR. GAZİ YAŞARGİL’İN VEFATI

Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 11 Haziran 2025 tarihinde 99 yaşında hayatını kaybetti. Yaşargil’in vefat haberi, bilim dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Kariyeri boyunca yaptığı katkılar yeniden gündeme geldi. “Gazi Yaşargil öldü mü, ne zaman vefat etti?” gibi sorular sosyal medyada ve arama motorlarında sıkça aranan konular arasında yer aldı.

ÖĞRENİM VE AKADEMİK KARIYERİ

1925 yılında Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Akpınar köyünde doğan Gazi Yaşargil, tıp eğitimine Ankara’da başladı. Daha sonra Almanya’daki Friedrich Schiller Üniversitesi ve İsviçre’deki Basel Üniversitesi gibi prestijli okullarda eğitimini sürdürdü. Zürih Üniversitesi’nde profesörlük yapan Yaşargil, ayrıca Amerika’daki Arkansas Üniversitesi’nde de akademik çalışmalar yürüttü.

NÖROŞİRÜRJİDE ÇIĞIR AÇAN ÇALIŞMALAR

Modern nöroşirürjinin gelişiminde öncü bir rol üstlenen Yaşargil, mikrovasküler cerrahi teknikleri ile beyin cerrahisine yenilikler kazandırdı. Bu alandaki çalışmaları sayesinde “Yüzyılın Beyin Cerrahı” unvanına layık görüldü ve dünya genelinde 3 binden fazla beyin cerrahının yetişmesine katkı sağladı. Özellikle beyin tümörleri, epilepsi cerrahisi ve damar hastalıklarının tedavisinde geliştirdiği yöntemlerle tıpta önemli yenilikler yaptı. Halk arasında çok tanınmasa da, bilim camiasında efsane olarak anılan Yaşargil, bugün hâlâ birçok tıp öğrencisine ilham vermeye devam ediyor.