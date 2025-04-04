Prof. Dr. Görür, Deprem Riskini Açıkladı. (Not: 6 kelime sınırı nedeniyle özetlenmiştir.)

BİNGÖL’DE DEPREM RİSKİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER KONUŞULDU

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl’de düzenlenen “Bingöl’ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl” konulu konferansta önemli açıklamalarda bulundu. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından Bingöl Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte deprem riskleri ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

LEVHA HAREKETLERİ VE DEPREM OLUŞUMU

Görür, depremlerin levha sınırlarındaki hareket sonucu meydana geldiğini belirtti. Anadolu levhası ile Avrasya levhası arasındaki sürekli hareketin fay hatlarında stres birikimine yol açtığını ifade eden Görür, “Faylar stresle dolar. Stres dediğimiz birim alana düşen kuvvet demektir. Levhalar hareket ettikçe sizin görmediğiniz, duymadığınız şekilde her sene 1-2 santimetre hareket ettikçe stres bu fayların içerisine dolar. Aynen kumbara gibi” dedi.

YEDİSU FAY HATTI İÇİN KRİTİK UYARI

Yedisu Fayı’nın 250 yıllık periyodunu tamamladığını vurgulayan Görür, şu açıklamaları yaptı: “Deprem her gün, her hafta olmuyor, süresi dolunca oluyor. 250 senelik periyot bugün için dolmuştur. Yedisu Fayının eli kulağındadır. Bunu kesin söylüyorum, sizi korkutmak için söylemiyorum. 1939’da Erzincan depremi oldu, yaklaşık 40 bin kişi öldü.”

BİLİMSEL VERİLER IŞIĞINDA DEPREM ANALİZİ

Görür, Yedisu Fayı’nın en son 1784 yılında kırıldığını ve 250 yıllık sürecin tamamlandığını belirterek, “Bir de sağda solda bir sürü deprem oluyor, o depremler enerjiyi, stresi transfer ediyor. Dolayısıyla ‘Yedisu Fayı kırıldı kırılacak’ derken bunu kehanet olsun diye demiyorum. Bilimsel verilere göre diyorum ama zamanını kimse bilemez” ifadelerini kullandı.

DEPREM DİRENÇLİ ŞEHİRLEŞME VURGUSU

Konuşmasında asıl önemli konunun deprem dirençli kentleşme olduğunu vurgulayan Görür, “Önemli olan da zaman değil, önemli olan ‘Bingöl’ü deprem dirençli nasıl yaparız?'” diyerek yerel yönetimlerin ve vatandaşların alması gereken önlemlerin altını çizdi. Program, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi.