Prof. Dr. Görür, Deprem Riskini Açıkladı. TMMOB Tarafından Düzenlendi. Faylar Stresle Doluyor. Yedisu Fayı Kırılabilir. Bingöl’ün Hazırlıklı Olması Gerekiyor

BİNGÖL’DE DEPREM RİSKİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER KONUŞULDU

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl’de düzenlenen “Bingöl’ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl” konulu konferansta önemli açıklamalarda bulundu. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından Bingöl Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte deprem riskleri ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

LEVHA HAREKETLERİ VE DEPREM OLUŞUMU

Görür, depremlerin levha sınırlarındaki hareket sonucu meydana geldiğini belirterek, “Anadolu levhası ile Avrasya levhası arasında sürekli hareket var. Faylar stresle dolar. Stres dediğimiz birim alana düşen kuvvet demektir. Levhalar hareket ettikçe her yıl 1-2 santimetre kayma oluyor ve bu stres fayların içinde birikiyor” dedi.

YEDİSU FAYI UYARISI

Yedisu Fayı’nın 250 yılda bir enerji biriktirdiğine dikkat çeken Görür, “1784’ten bu yana 250 yıl geçti. Fay stresi doldurdu. Kuzey Anadolu Fayı’nın doğu ucu olan Yedisu Fayı’nın deprem üretmesi eli kulağında” ifadelerini kullandı. Görür sözlerine şöyle devam etti: “Bunu kehanet olsun diye söylemiyorum. Bilimsel verilere göre konuşuyorum ama zamanını kimse bilemez. Önemli olan Bingöl’ü deprem dirençli hale getirmek.”

1939 ERZİNCAN DEPREMİNE GÖNDERME

1939 Erzincan depremini hatırlatan Görür, “1939’da Erzincan depremi oldu, yaklaşık 40 bin kişi öldü. Erzincan’dan geçen Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğu ucu Erzincan ile Karlıova arası, Yedisu Fayı. Bu fay 1939 yılında dahi kırılmadı” dedi.

DEPREME HAZIRLIK ÇAĞRISI

Görür, deprem olmadan önce alınması gereken önlemlerin tespit edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Önemli olan ‘Bingöl’ü deprem dirençli nasıl yaparız?’ sorusuna cevap bulmaktır” şeklinde konuştu. Programda ayrıca mimarlar, mühendisler ve vatandaşların soruları yanıtlandı.