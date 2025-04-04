Prof. Dr. Görür, Deprem Riskini Anlattı. (Not: 6 Kelime Sınırı Nedeniyle Özetlenmiştir.)

BİNGÖL’DE DEPREM RİSKİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER KONUŞULDU

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl’de düzenlenen “Bingöl’ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl” konulu konferansta önemli açıklamalarda bulundu. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından Bingöl Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte deprem riskleri ve alınması gereken önlemler ele alındı.

DEPREMLERİN OLUŞUM MEKANİZMASI

Prof. Dr. Görür, depremlerin levha hareketleri sonucu oluştuğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Faylar stresle dolar. Stres dediğimiz birim alana düşen kuvvet demektir. Levhalar hareket ettikçe sizin görmediğiniz, duymadığınız şekilde her sene 1-2 santimetre hareket ettikçe stres bu fayların içerisine dolar. Aynen kumbara gibi. Tam fayın sürtünme yaptığı yerlerde gittikçe orada daha fazla birikir, deprem üretir.”

YEDİSU FAYI İLE İLGİLİ KRİTİK UYARI

Görür, özellikle Yedisu Fayı’nın durumu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı: “Yedisu Fayının eli kulağındadır. Bunu kesin söylüyorum, sizi korkutmak için söylemiyorum. 1784’ten bu yana 250 sene geçti fay stresi doldurdu. Bir de sağda solda bir sürü deprem oluyor, o depremler enerjiyi, stresi transfer ediyor.”

DEPREM ÖNCESİ HAZIRLIKLARIN ÖNEMİ

Konuşmasında deprem öncesi alınması gereken önlemlere dikkat çeken Görür, “Önemli olan da zaman değil, önemli olan ‘Bingöl’ü deprem dirençli nasıl yaparız?'” diyerek yerel yönetimlerin ve vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini vurguladı.

KATILIMCILARIN SORULARI YANITLANDI

Programın son bölümünde Prof. Dr. Görür, katılımcıların depremle ilgili sorularını yanıtladı. Etkinliğe mimarlar, mühendisler ve çok sayıda vatandaş katılarak deprem konusundaki bilinç düzeyinin artırılmasına katkı sağladı.