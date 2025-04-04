Prof. Dr. Görür, TMMOB Tarafından Düzenlenen Konferansta Konuştu

BİNGÖL’DE DEPREM RİSKİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER KONUŞULDU

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl’de düzenlenen “Bingöl’ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl” konulu konferansta deprem riskleri ve alınması gereken önlemler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

LEVHA HAREKETLERİ VE DEPREM OLUŞUMU

Görür, depremlerin levha sınırlarındaki hareketler sonucu meydana geldiğini belirterek, “Anadolu levhası ile Avrasya levhası arasında sürekli bir hareket var. Faylar, bu hareketler nedeniyle stres biriktiriyor. Tıpkı bir kumbara gibi, her yıl 1-2 santimetrelik kayma ile stres birikiyor ve zamanı geldiğinde deprem üretiyor” dedi.

YEDİSU FAYI’NIN DEPREM POTANSİYELİ

Yedisu Fayı’nın 250 yılda bir deprem ürettiğini vurgulayan Görür, “1784’ten bu yana geçen süre dikkate alındığında, bu fayın deprem üretme zamanı geldi. 1939 Erzincan depreminde bile kırılmayan bu fay, artık kritik seviyede. Bunu söylerken bilimsel verilere dayanıyorum, ancak kesin bir tarih vermek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

BİNGÖL’ÜN DEPREM DİRENCİ NASIL ARTIRILIR?

Görür, depremin zamanından çok, hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti: “Asıl mesele, ‘Bingöl’ü depreme nasıl dirençli hale getirebiliriz?’ sorusudur. Deprem öncesi zarar azaltma çalışmaları yapmak, bina dayanıklılığını artırmak ve halkı bilinçlendirmek hayati önem taşıyor.”

KATILIMCILARIN SORULARI YANITLANDI

Programın son bölümünde Görür, katılımcıların depremle ilgili sorularını yanıtladı. Etkinliğe mimarlar, mühendisler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bu haber, Bingöl’deki deprem riskleri ve alınması gereken önlemler hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Deprem dirençli kentleşme ve afet yönetimi konularında bilimsel veriler ışığında hareket etmek, can kayıplarını en aza indirmek için kritik önem taşıyor.