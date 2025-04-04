Prof. Dr. Görür, Yedisu Fayı Uyarısı Yaptı

BİNGÖL’DE DEPREM RİSKİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER KONUŞULDU

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl’de düzenlenen “Bingöl’ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl” konulu konferansta önemli açıklamalarda bulundu. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından Bingöl Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte deprem riskleri ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

LEVHA HAREKETLERİ VE DEPREM İLİŞKİSİ

Görür, depremlerin levha sınırlarındaki hareket sonucu oluştuğunu belirterek şu bilgileri verdi: “Anadolu levhası ile Avrasya levhası arasında devamlı hareket var. Faylar stresle dolar. Stres dediğimiz birim alana düşen kuvvet demektir. Levhalar hareket ettikçe sizin görmediğiniz, duymadığınız şekilde her sene 1-2 santimetre hareket ettikçe stres bu fayların içerisine dolar. Aynen kumbara gibi. Tam fayın sürtünme yaptığı yerlerde gittikçe orada daha fazla birikir, deprem üretir.”

YEDİSU FAYI UYARISI

Yedisu Fayı’nın 250 yıllık periyodunun dolduğuna dikkat çeken Görür, şu uyarıyı yaptı: “Deprem her gün, her hafta olmuyor, süresi dolunca oluyor. 250 senelik periyot bugün için dolmuştur. Yedisu Fayının eli kulağındadır. Bunu kesin söylüyorum, sizi korkutmak için söylemiyorum. 1939’da Erzincan depremi oldu, yaklaşık 40 bin kişi öldü. Erzincan’dan geçen Kuzey Anadolu Fayı’nın en doğu ucu Erzincan ile Karlıova arası, Yedisu Fayı.”

BİLİMSEL VERİLER IŞIĞINDA UYARI

Görür, açıklamalarına şöyle devam etti: “Bu fay 1939 yılında dahi kırılmadı, en son kırılması 1784 yılıdır. 1784’ten bu yana 250 sene geçti fay stresi doldurdu. Bir de sağda solda bir sürü deprem oluyor, o depremler enerjiyi, stresi transfer ediyor. Dolayısıyla ‘Yedisu Fayı kırıldı kırılacak’ derken bunu kehanet olsun diye demiyorum. Bilimsel verilere göre diyorum ama zamanını kimse bilemez.”

DEPREM DİRENÇLİ ŞEHİR OLUŞTURMANIN ÖNEMİ

Görür konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Önemli olan da zaman değil, önemli olan ‘Bingöl’ü deprem dirençli nasıl yaparız?’. Deprem olmadan vereceği zararların tespit edilmesi gerekiyor.” Program, katılımcıların sorularının cevaplanmasıyla sona erdi. Etkinliğe mimarlar, mühendisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.