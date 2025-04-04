Prof. Dr. Görür, Yedisu Fayı Uyarısı Yaptı

BİNGÖL’DE DEPREM UYARISI: YEDİSU FAYI ELİ KULAĞINDA

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl’de düzenlenen “Bingöl’ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl” konulu konferansta önemli açıklamalarda bulundu. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından Bingöl Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa mimarlar, mühendisler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

DEPREMLERİN OLUŞUM MEKANİZMASI

Görür, depremlerin levha hareketleri sonucu meydana geldiğini belirterek, “Anadolu levhası ile Avrasya levhası arasında sürekli bir hareket var. Faylar, bu hareketin yarattığı stresle doluyor. Stres, birim alana düşen kuvvet demek. Levhalar her yıl 1-2 santimetre hareket ederek bu stresi biriktiriyor. Tıpkı bir kumbaraya para atar gibi, faylar da enerjiyi depoluyor. Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı da zamanı geldiğinde deprem üretiyor. Bunu engellemek mümkün değil” dedi.

YEDİSU FAYI İÇİN KRİTİK UYARI

Yedisu Fayı’nın 250 yılda bir deprem ürettiğini vurgulayan Görür, “Deprem her gün olmuyor, süresi dolunca gerçekleşiyor. Yedisu Fayı için bu süre doldu. 1784’ten bu yana 250 yıl geçti ve fay stresini doldurdu. 1939 Erzincan depreminde bile kırılmayan bu fay, artık hareketlenmeye hazır. Bunu söylerken korkutmak değil, bilimsel verilere dayanarak uyarmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

BİNGÖL’ÜN DEPREM RİSKİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Görür, depremin zamanının kesin olarak bilinemeyeceğini ancak hazırlıklı olmanın hayati önem taşıdığını belirtti. “Önemli olan, ‘Bingöl’ü depreme nasıl hazırlarız?’ sorusuna cevap bulmak” diyen Görür, kentsel dönüşüm, bina dayanıklılığı ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

KATILIMCILARIN SORULARINA CEVAPLAR

Programın son bölümünde katılımcıların sorularını yanıtlayan Görür, deprem riski taşıyan bölgelerde yapılaşma politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Konferans, deprem hazırlıkları konusunda farkındalık oluşturan önemli bir platform oldu.