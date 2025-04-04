Prof. Dr. Görür, Yedisu Fayı Uyarısı Yaptı

BİNGÖL’DE DEPREM RİSKİ VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER KONUŞULDU

Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl’de düzenlenen “Bingöl’ün Depremselliği ve Deprem Dirençli Bingöl” konulu konferansta önemli açıklamalarda bulundu. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu tarafından Bingöl Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte, deprem riskleri ve alınması gereken önlemler ele alındı.

LEVHA HAREKETLERİ VE DEPREM İLİŞKİSİ

Görür, depremlerin levha sınırlarındaki hareket sonucu meydana geldiğini belirterek, “Anadolu levhası ile Avrasya levhası arasında sürekli bir hareket var. Faylar stres biriktiriyor. Stres, birim alana düşen kuvvet demek. Levhalar hareket ettikçe, fayların içinde bu stres birikiyor. Tıpkı bir kumbara gibi. Fayın sürtünme yaptığı noktalarda enerji birikiyor ve sonunda deprem üretiyor. Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı da zamanı geldiğinde deprem üretecek. Bunu engellemek mümkün değil” dedi.

YEDİSU FAYI’NDA KRİTİK UYARI

Yedisu Fayı’nın 250 yılda bir enerji biriktirdiğini ve bu sürenin dolduğunu vurgulayan Görür, “Deprem her gün olmuyor, süresi dolunca gerçekleşiyor. Yedisu Fayı için bu süre dolmuş durumda. Bunu söylerken korkutmak amacı taşımıyorum, bilimsel verilere dayanarak konuşuyorum. 1939 Erzincan depreminde 40 bin kişi hayatını kaybetti. Ancak Yedisu Fayı o dönemde bile kırılmadı. En son 1784’te kırılan bu fay, şu an kritik seviyede” ifadelerini kullandı.

BİNGÖL’ÜN DEPREM DİRENCİ NASIL ARTIRILIR?

Görür, depremin zamanının kesin olarak bilinemeyeceğini ancak önemli olanın hazırlık olduğunu belirterek, “Asıl mesele, ‘Bingöl’ü deprem dirençli hale nasıl getirebiliriz?’ sorusuna yanıt bulmak. Deprem öncesi zarar tespiti yapılmalı, binalar güçlendirilmeli ve kentsel dönüşüm hızlandırılmalı” dedi.

KATILIMCILARIN SORULARI YANITLANDI

Konferansın son bölümünde katılımcıların sorularını yanıtlayan Görür, deprem riski yüksek bölgelerde yapılaşma standartlarının yükseltilmesi gerektiğini vurguladı. Etkinliğe mimarlar, mühendisler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.