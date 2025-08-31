Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Ankara’nın Deprem Riski

ANKARA’NIN DEPREM RİSKİ

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Ankara’nın depremsellik durumu hakkında önemli veriler paylaştı. Şehir merkezine yakın olan Eldivan-Elmadağ Tektonik Kaması, Abdüsselam Tektonik Kaması ve Beypazarı Kör Bindirme Zonu olarak adlandırılan üç diri fayın varlığını vurguladı. Seyitoğlu, bu fayların Kuzey Anadolu Fayı, Eskişehir Fayı ve Kırıkkale-Erbaa faylarına oldukça yakın bir konumda olduğunu belirtti. Ayrıca, bu konularla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

OLASI DEPREM TEHLİKESİ

Prof. Dr. Seyitoğlu, “Eldivan-Elmadağ tektonik kamasında olası bir kırılmanın 6,5-7 büyüklüğünde bir deprem yaratabileceğini” söyledi. Kentsel dönüşüm çalışmalarının öncelikle Demetevler bölgesinden başlaması gerektiğini ifade etti ve cam kaplı binaların ciddi bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Seyitoğlu, “Ankara büyük ana fayların kesişim noktasında bulunuyor. Kırıkkale-Erbaa fayı, Eskişehir fayı ve Tuzgölü fayının birleşim yerlerinde yer alıyor.” diyerek bu yapıların önemine vurgu yaptı.

BÜYÜK DEPREM BEKLENTİSİ

Ankara çevresinde büyük bir deprem bekleniyorsa, bunun Eldivan-Elmadağ Tektonik Kaması üzerinde gerçekleşebileceğini ifade eden Seyitoğlu, bu alandaki daralmanın yıllık 12,5 mm olduğunu belirtti. Morfolojik verilerin de bu bölgedeki yükselmeyi gösterdiğini kaydederek, “Büyük bir deprem olacaksa bunun aktif fay hatları üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz.” dedi. Ayrıca, geçmişte yaşanan depremleri anarak, bu depremlerin Eldivan-Elmadağ ve Abdüsselam Tektonik Kamaları ile ilişkili olduğunu belirtti.

ARAŞTIRMALARA FON DESTEĞİ GEREKİYOR

Son olarak Seyitoğlu, bilimsel araştırmalara gerekli fonların ayrılması gerektiğini vurguladı ve “Bilim insanlarının işverenlerin peşinden koşarak fon bulmaya çalışması kabul edilemez. Devletin vergilerine göre TÜBİTAK gibi kuruluşlar üzerinden araştırma fonları oluşturulmalı.” diyerek süregelen bilimsel çalışmaların daha sistematik bir şekilde desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti.